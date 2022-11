Arrasa Beyoncé con nominaciones al Grammy

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las nominaciones al Grammy 2023 salieron a la luz este martes con Beyoncé, Adele y Harry Styles encabezando la mayoría de las categoría de los premios más importantes de la música.

Este año la academia agregó nuevas categorías, incluyendo compositor del año, y el premio a la canción especial para el cambio social.

Durante la lectura de las nominaciones estaban los artistas Olivia Rodrigo, Luis Fonsi, John Legend, Machine Gun Kelly y Smokey Robinson como miembros de la Academia de la Grabación.

La entrega número 65 se realizará en Los Ángeles el próximo 5 de febrero de 2023, y la ceremonia será dedicada a los colectivos de personas afroamericanas, incluyendo un homenaje a grandes exponentes del hip-hop.

Después de estas nominaciones, Beyoncé se convirtió en la artista con mayor cantidad de nominaciones de todos los tiempos, consiguiendo 80 nominaciones durante su carrera.

La intérprete de "Break My Soul" obtuvo 9 nominaciones, seguida de artistas como Adele, Harry Styles y Lizzo.

Las nominaciones a las categorías principales a los premios Grammy 2023 son las siguientes:

Mejor Performance Solo Pop

- Easy on Me - Adele

- Moscow Mule- Bad bunny

- Woman - Doja Cat

- Steve Lacy - Bad Habit

- About Time - Lizzo

- As It Was - Harry Styles

Mejor Performance Pop Duo

- Don't Shut Me Down - ABBA

- Bam Bam - Camila Cabello y Ed Sheeran

- My Universe - Coldplay y BTS

- I like you - Post Malone & Doja Cat

- Unholy - Sam Simth & Kim Petras

Mejor Pop Vocal Album

ABBA - Voyage

Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Lizzo - Special

Harry Styles - Harry's House

Mejor Álbum Pop Latino

- Christina Aguilera - AGUILERA

- Camilo - De Adentro Pa Afuera

- Ruben Blades - Pasieros

- Sebastian Yatra - Dharma+

- Fonseca - VIAJANTE

Mejor Álbum de Música Urbana

- Rauw Alejandro - Trap Cake Vol.2

- Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

- Daddy Yankee - Legenddaddy

- Farruko - LA 167

- Maluma - The Love & Sex Tape

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana

- Abeja reina - Chiquis

- Un canto por México, el musical - Natalia Lafourcade

- La region (deluxe) - Los Tigres del Norte

- Ep #1 forajido- Christian Nodal

- Qué Ganas de Verte (deluxe) - Marco Antonio Solís

Canción del Año

- abcdefu - GAYLE

- About Damn Time - Lizzo

- All To Well - Taylor Swift

- As It Was - Harry Styles

- Bad Habit - Steve Lacy

- Break my Soul - Beyoncé

- Easy on me - Adele

- God Did - Dj Khaled

-The Heart Part 5 - Kendrik Lamar

- Just Like That - Bonnie Raitt

Mejor Video Musical

- Woman - DojaCat

- As It Was - HarryStyles

- Easy On Me - Adele

- Yet To Come - BTS

- The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

- All Too Well: The Short Film - Taylor Swift

Grabación del Año

- Don't Shut me Down - ABBA

- Easy On Me - Adele

- Break My Soul - Beyoncé

- Womam - Doja Cat

- Bad Habit - Steve Lacy

- About Damn Time - Lizzo

- Good mornign georgeus - Mary J. Blinge

- As it was - Harry Styles

Mejor Nuevo Artista

- Anitta

- Omar Apollo

- Domi & JD Back

- Muni Long

- Samara Joy

- Latto

- Máneskin

- Tobe Nwigwe

- Molly Tuttle

- Wet Leg

Álbum del Año

- Voyage - ABBA

- 30 - Adele

- Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

- Renaissance - Beyoncé

- Mr. Morale & the Big Steppers- Kendrick Lamar

- In These Silent Days- Brandi Carlile

- Good Morning Gorgeous - Mary J. Blinge

- Special - Lizzo

- Harry's House - Harry Styles

- Music of the spheres - Coldplay