Arrasa Post Malone en los Billboard

Reforma

Ciudad de México.- Unión, fuerza moral y empoderamiento fueron algunos de los mensajes que prevalecieron en los discursos dentro de la gala de los Billboard Music Awards 2020, que si bien este año se llevó a cabo con sana distancia y sin público, se sintió más cercana que nunca en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Ganadores como Post Malone, reconocido como Artista del Año; Billie Eilish, quien se llevó el premio como Mejor Artista Femenina, y Lizzo, ganadora de la estatuilla al Tema Más Vendido, por "Truth Hurts", dedicaron sus galardones a la inclusión, el respeto y amor hacia todos los géneros musicales, nacionalidades y géneros, invitando al público a formar parte del cambio en vísperas de elecciones en Estados Unidos.

"Quiero agradecerle a Billboard, a mis fans y a quien ha escuchado y apoyado mi música. He pensado mucho en la opresión y en esas mujeres que se rehusaron a ser oprimidas.

"Sólo quiero que, si están viendo esto, sepan que esta es su señal para mantenerse fieles a lo que son. Cuando la gente trata de oprimirlos es porque tiene miedo de su poder, entonces, ya sea a través de la música, de protestas o en su derecho a votar, usen su poder y rehúsense a ser oprimidos", expresó Lizzo, de 32 años.

Mientras que Bad Bunny, distinguido con el premio al Mejor Artista Latino, aprovechó para ofrecer unas palabras en favor de las mujeres.

"Gracias a todos mis fans alrededor del mundo. Se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo, especialmente a las latinas y a las de Puerto Rico, que sin ellas no existiría el reguetón.

"Basta ya de la violencia machista. Vamos a educar, aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso, y si ella no quiere perrear contigo, respeta. ¡Ella perrea sola!", expresó el cantante puertorriqueño.

La gala, conducida por tercera ocasión consecutiva por Kelly Clarkson, contó con múltiples actuaciones estelares, como las de Sia, Alicia Keys, Post Malone (quien, acompañado por Tyla Yaweh, interpretó sus temas "Circles" y "Tommy Lee" entre fuegos artificiales), Demi Lovato (presente para estrenar sencillo, "Commander in Chief"), Saint Jhn (con "Roses") y Doja Cat (quien brindó su éxito "Say So"), entre otros.

Sin duda, una de las más emotivas fue la de John Legend, ya que interpretó "Never Break" en honor a su esposa, la modelo Chrissy Teigen, y su malogrado bebé Jack, a quien perdieron hace unos días en plena gestación.

El show, de tres horas de duración, culminó con la celebración al Mejor Artista, que recayó en Post Malone. El intérprete, de 25 años, fue el más galardonado de la noche con nueve premios de sus 16 nominaciones.

"Este ha sido un año muy extraño, son tiempos raros para todos y quiero enfocarme en esparcir amor y hacer lo mejor posible. No soy un hombre de grandes palabras, pero manténganse fuertes y expandan amor a donde quiera que vayan.

"Estoy asombrado por todo el amor que me dan, lo aprecio más de lo que puedo expresar. Esto es grande para mí y para todos los involucrados. Poder llegar a gente que siente que no tiene a nadie a quien acudir y mostrarles que no están solos y que la música puede reunirnos a todos es algo grande, muchísimas gracias", expresó durante su discurso de aceptación.

En detalle

-Alicia Keys y Doja Cat deslumbraron con sus atuendos, los más brillantes de la emisión.

-Cher estuvo presente para entregar el Icon Award al ídolo del country Garth Brooks.

-BTS y Post Malone fueron los únicos artistas que brindaron sus presentaciones fuera del Dolby Theather de Los Ángeles.

-En su discurso, Billie Eilish empoderó a la mujer: "Gracias, Billboard, y gracias a las mujeres que han estado antes de mí. Las amo".