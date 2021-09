Arrasa 'The Crown' en Emmys 2021; Netflix obtiene 44 premios

Ciudad de México.- Haciendo alusión a su nombre, The Crown se coronó como uno de los shows más galardonados de este año, al ser nombrada como la Mejor Serie de Drama durante la entrega número 73 de los Premios Emmy, que se llevó a cabo la noche de este domingo en una carpa afuera del Microsoft Theater en Los Ángeles, California.

Además de este reconocimiento, el programa de Netflix también acaparó las categorías de Mejor Actriz y Actor en una Serie de Drama, para Olivia Colman y Josh O'Connor, respectivamente, así como las de actores de reparto, que fueron para Gillian Anderson y Tobias Menzies.

The Crown en total sumó 11 reconocimientos, contando los que recibió durante los dos días de los Emmy Creative Arts, que destacan los logros de los shows televisivos a nivel técnico y que fueron entregados la semana pasada.

Otra producción de Netflix que ganó, pero en el rubro de Miniserie o Película para TV fue Gambito de Dama, que superó a otras producciones como WandaVision y I May Destroy You.

Este drama de época arrasó también en las categorías de Dirección, Vestuario y Maquillaje de Época y Reparto, entre otros; con lo ocurrido este domingo, logró 11 premios en total, otorgándole a Netflix ¡un récord de 44 premios entre todas sus producciones!

Ted Lasso, producción de AppleTV+, se hizo de cuatro trofeos: Mejor Serie de Comedia, Actor (Jason Sudeikis), y Actor y Actriz de Reparto, para Brett Goldstein y Hannah Waddingham, respectivamente; mientras, en los Creative Arts obtuvo tres estatuillas.

Hacks, de HBO, se alzó con tres estatuillas a Mejor Guión; Dirección por el capítulo piloto "There is no Line", y Actriz en Serie de Comedia para Jean Smart, quien dedicó su premio a su fallecido esposo, el actor Richard Gilliland.

"Quiero agradecer a mi difunto esposo que ayer cumplió seis meses desde su muerte; no estaría aquí sin él, gracias a él mi carrera tomó curso y tuve muchas oportunidades", compartió Smart.

Otros ganadores en las categorías correspondientes a Miniserie o Película para TV formaron parte del equipo de Mare of Easttown, producción de HBO, que obtuvo tres Emmys gracias a las actuaciones de Kate Winslet, Julianne Nicholson y Evan Peters.

"Quiero reconocer a mis compañeras de terna; las mujeres que se apoyan entre sí es una maravilla. Estoy orgullosa de ustedes", dijo Winslet, visiblemente emocionada. Por su parte, Ewan McGregor derrotó a sus colegas en la categoría de Mejor Actor en Miniserie o Película para TV por Halston, de Netflix.

Last Week Tonight with John Oliver, de HBO, consiguió Mejor Guión y Programa de Variedades; mientras que Mejor Especial de Variedades en Vivo fue para Stephen Colbert's Election Night 2020, y la Versión Grabada de un Especial de Variedades se la llevó Hamilton, de Disney.

Saturday Night Live continúa como el favorito a Mejor Serie de Variedad/Sketch; debutaron en 1975 y actualmente cuentan con 46 temporadas y decenas de estatuillas.

Hubo dos momentos en la noche en los que los aplausos no cesaron: el primero fue para Debbie Allen, quien recibió el Governor's Award 2021 en honor a su trayectoria en la televisión, mientras que el segundo fue para Michaela Coel, quien ganó Mejor Escritura en una Miniserie o Película para TV por I May Destroy You, de HBO; la actriz dedicó su premio a las víctimas de abuso sexual.

Los actores Michael K. Williams y George Segal, la actriz Markie Post, la escritora Anne Beatts, los directores Michael Apted, David Rodríguez y el músico Biz Markie fueron recordados en el sgmento "In Memoriam" de la ceremonia.

Rompe récord

El premio a Mejor Reality nuevamente fue para RuPaul por su programa RuPaul's Drag Race; gracias a este galardón, el presentador, creador y productor se convirtió en el artista de color más premiado en la historia de los Emmys, con 11 victorias.

"Gracias a nuestros niños que integran el show, es increíble ver cómo logran navegar estos momentos difíciles de la vida. Esto es para ustedes", dijo el también cantante al recibir la estatuilla.

RuPaul's, de VH1, fue lanzado en 2009 y plasma la competencia de diferentes jóvenes "drag queens". Además, el programa también ganó premios por Dirección, Casting y Edición.

Lista de ganadores

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película para TV

Julianne Nicholson, "Mare Of Easttown"

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para TV

Evan Peters, "Mare Of Easttown"

Mejor Escritura en una Serie de Drama

"The Crown"

Mejor Dirección en una Serie de Drama

"The Crown"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama

Gillian Anderson, "The Crown"

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama

Tobias Menzies, "The Crown"

Mejor Escritura en una Serie de Variedad

"Last Week Tonight with John Oliver"

Mejor Serie de Variedad/Talk Show

"Last Week Tonight with John Oliver"

Mejor Serie de Variedad/Sketch

"Saturday Night Live"

Mejor Escritura en una Serie de Comedia

"Hacks"

Mejor Dirección en una Serie de Comedia

"Hacks"

Mejor Actriz Protagónica en una Serie de Comedia

Jean Smart, "Hacks"

Mejor Actor Protagónico en una Serie de Comedia

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Mejor Reality de Competencia

"RuPaul's Drag Race"

Mejor Dirección en una Miniserie o Película para TV

"The Queen's Gambit"

Mejor Escritura en una Miniserie o Película para TV

"I May Destroy You"

Mejor Actriz en una Miniserie o Película para TV

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Mejor Actor en una Miniserie o Película para TV

Ewan McGregor, "Halston"

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Olivia Colman, "The Crown"

Mejor Actor en una Serie de Drama

Josh O'Connor, "The Crown"

Mejor Especial en Vivo de Variedades

"Stephen Colbert's Election Night 2020"

Mejor Especial de Variedades Pre-Grabado

"Hamilton"

Mejor Serie de Comedia

"Ted Lasso"

Mejor Serie de Drama

"The Crown"

Mejor Miniserie o Serie Limitada

"The Queen's Gambit"

Premio Governor's a la Trayectoria

Debbie Allan