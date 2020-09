Arrasa 'Ya No Estoy Aquí' en los Ariel

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El sabor de la cumbia colombiana se hizo sentir en la 62 entrega del Ariel. Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías de la Parra, esa historia de los "terkos" de Monterrey producida por Netflix, arrasó con 10 estatuillas, de las 13 a las que aspiraba, entre ellas Mejor Película, Director y Fotografía.

La ceremonia se desarrolló a distancia, con el cineasta Roberto Fiesco y la actriz Verónica Toussaint como conductores, desde el estudio de Canal 22, que transmitió en vivo.

Ya No Estoy Aquí no dejó mucho a sus rivales. Fue una gran noche para Netflix, que además ganó Cortometraje Documental por Lorena, la de Pies Ligeros, de Juan Carlos Rulfo.

"Gracias a Netflix por apostarle a un proyecto como este", soltó Frías de la Parra, en un enlace virtual desde un lugar donde ya celebraba entre amigos.

Al ser virtual, no faltaron las fallas técnicas. Desde un apagón en el estudio, hasta la imposibilidad de escuchar a la ganadora en Coactuación Femenina, por Asfixia, Mónica del Carmen.

Pero este formato permitió, eso sí, una cercanía distinta, como cuando salieron a cámara celebrando los hijos de Yibrán Asuad (editor de Ya No Estoy Aquí).

También una broma de Daniel Giménez Cacho, quien aparentemente no podía conectarse a la fiesta para presentar un filme. Al final acudió al estudio a presentar la Mejor Película.

El Ariel a Mejor Actor fue para Luis Alberti por Mano de Obra, mientras que el galardón a Mejor Actriz se lo quedó Edwarda Gurrola por Luciérnagas.

Entre los discursos de los ganadores abundaron las alusiones a la lucha feminista. Lo hicieron Astrid Rondero (Corto Ficción), Nuria Menchaca (Corto Animado) y Cynthia Navarro (efectos visuales por Belzebuth).

Pero lo que retumbó con más claridad y fuerza fue la dedicatoria de la compositora Lucía Álvarez, ganadora del Ariel de Oro.

"Dedico este Ariel a todas las mujeres de México que luchan, día a día, por obtener un merecido lugar en cada una de sus profesiones, y especialmente a mi hija Paula", dijo la creadora de música para filmes de la talla de Como Agua para Chocolate.

El veterano cineasta Felipe Cazals le entregó el otro Ariel de Oro a María Rojo.

"Gracias Felipe, porque sin ti no hubiera podido hacer cine, fue esa generación que dijo: 'Que entren las actrices'", expresó Rojo.

Sólo estos dos galardones, los de Oro, se entregaron físicamente en el estudio, en vivo, y con suficiente tiempo entre uno y otro para evitar mucha gente en el lugar.

'No somos el enemigo'

El otro reclamo común en la gala fue contra el recorte a la cultura y, en particular, los intentos de desaparición de los fondos de apoyo estatales para la producción fílmica.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, señaló que la cultura debe ser garantizada por el Estado, y no sufrir recortes.

"La cultura no debe pensarse como un gasto. No es un adorno, no es un bien prescindible. Desde el cine podemos también contribuir en la construcción de un nuevo y mejor México. Los trabajadores y creadores cinematográficos no somos el enemigo.

"Por el contrario, tenemos un compromiso con la realidad de este País. Trabajemos por una política cultural que garantice la existencia del cine mexicano, que se nutra de su fuerza y que permita que florezca para todos", expresó Lozano.

Al inicio de la gala, los conductores rindieron con aplausos un homenaje a los médicos y enfermeras en la línea de combate al Covid-19.

Lista completa de ganadores

PELÍCULA

Fernando Frías de la Parra / Ya No Estoy Aquí.

DIRECCIÓN

Fernando Frías de la Parra / Ya No Estoy Aquí.

ACTOR

Luis Alberti / Mano de Obra.

ACTRIZ

Edwarda Gurrola / Luciérnagas.

ÓPERA PRIMA

David Zonana / Mano de obra.

COACTUACIÓN MASCULINA

Raúl Briones / Asfixia.

COACTUACIÓN FEMENINA

Mónica del Carmen / Asfixia.

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

El Guardián de la Memoria / Marcela Arteaga.

LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Olimpia / José Manuel Cravioto.

GUIÓN ADAPTADO

John Sayles y Guillermo Munro Palacio / Sonora.

GUIÓN ORIGINAL

Fernando Frías de la Parra / Ya No Estoy Aquí.

FOTOGRAFÍA

Damián García / Ya No Estoy Aquí.

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dalia Sigue Aquí / Nuria Menchaca.

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Lorena, la de Pies Ligeros / Juan Carlos Rulfo.

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Las Desaparecidas / Astrid Domínguez Ortega.

DISEÑO DE ARTE

Taísa Malouf Rodrigues y Gino Fortebuono / Ya No Estoy Aquí.

EDICIÓN

Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra / Ya No Estoy Aquí.

EFECTOS ESPECIALES

Ricardo Arvizu / Belzebtuh.

EFECTOS VISUALES

Othón Reynoso, Thomas Boda, Jonatan Guzmán, RIcardo Robles, Paula Siqueira, Juan Lazzarini, Amilcar Herrera, Cris Cruz, Eddie Mendoza, Cyntia Navarro / Belzebuth.

MAQUILLAJE

María Elena López e Itzel Peña García / Ya No Estoy Aquí.

MÚSICA ORIGINAL

Galo Durán / Sanctorum.

Jacobo Lieberman / Sonora.

SONIDO

Ya No Estoy Aquí.

PELÍCULA IBEROAMERICANA

Dolor y Gloria / Pedro Almodóvar (España).

REVELACIÓN ACTORAL

Juan Daniel García / Ya No Estoy Aquí.

VESTUARIO

Malena de la Riva y Gabriela Fernández / Ya No Estoy Aquí.