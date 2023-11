Arremete Bad Bunny contra canción creada con IA

Archivo / Agencia Reforma / Bad Bunny

Ciudad de México.- Bad Bunny arremetió contra la canción que fue creada con Inteligencia Artificial que utiliza su tono de voz y que se ha convertido en tendencia en Tik Tok.

El intérprete de "Neverita" criticó a todas las personas que han escuchado los últimos días el sencillo "Demo #5: Nostalgia", que se ha convertido en una de las canciones más virales en la última semana en Tik Tok.

"Hay personas a las que entiendo y personas a las que no. Hay personas con las que me conecto y personas a las que no", comenzó. Si les gusta esa canción de mierda que es viral en TikTok, abandonen este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos", dijo.

Hace unas semanas Benito Antonio Martínez Ocasio comentó que había creado el último álbum Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana con la finalidad de que solo sus verdaderos seguidores valoren el contenido que crea.

"Es exactamente por eso que hice el nuevo álbum, para deshacerme de gente así. Entonces, chu chu fuera. No los quiero en la gira tampoco", agregó.

El cantante ha utilizado los canales de Whatsapp para comunicarse personalmente con sus fans y también les dijo que en su nueva gira no cantará ningún tema del disco Un Verano Sin Ti, que ha sido de los más escuchados a nivel mundial.