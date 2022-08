Arremete Britney Spears contra su familia en extenso audio

CDMX.- Mientras todo el mundo estaba ocupado con los MTV VMAs, la cantante Britney Spears aprovechó para subir a sus redes sociales un revelador audio donde habla del "abuso" que vivió a raíz de su tutela.

En el clip de audio de 22 minutos, que subió este domingo a su canal de YouTube y que posteriormente borró, la "Princesa del Pop" también aprovechó para revelar qué rechazó "mucho dinero" para hacer una entrevista con Oprah Winfrey.

"No obtengo nada compartiendo todo esto", dijo Spears en el audio, rescatado por varios medios internacionales. "Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente por montones de dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal".

La cantante de "Hold Me Closer" (título de su más reciente sencillo, junto a Elton John) abarcó gran parte del clip hablando en contra de su familia, asegurando que la habían abandonado en medio de su tutela.

"Literalmente me mataron. Me tiraron", dijo Britney Spears. "Sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas, la emoción de ser un artista, las risas, el respeto Era una máquina. Yo era una maldita máquina, ni siquiera humana. Fue una locura".

Sin pelos en la lengua...

La ganadora del Grammy también reafirmó el hecho de que supuestamente la obligaron a ingresar en un centro de salud mental a principios de 2019 porque se opuso a un movimiento de baile durante sus ensayos.

"Me pusieron en un estado mental ignorante para hacerme sentir que los necesitaba", recordó, y agregó que supuestamente le dijeron: "Si no haces lo que decimos, te mostraremos quién es el jefe".

Britney Spears dice que se vio obligada a decirle al público que buscaba tratamiento debido a la enfermedad de colon de su padre, Jamie Spears, pero a puerta cerrada la historia era muy diferente.

La cantante describió además la cantidad de control que Jamie y sus co-conservadores tenían sobre ella, compartiendo que una vez estuvo en una "relación secreta" con un hombre no identificado.

"Estaba hablando con un chico y él solo quería irse del país conmigo. Teníamos todo preparado para irnos, y era una relación secreta", señaló Britney Spears.

"Mi mayor temor era: '¿Qué haría mi papá si hiciera algo mal? ¿Qué pasa si me encuentran? ¿Qué harían?' Y mi asistente me miró y dijo: ¿¿Estás bromeando, Britney? Tu papá nunca te haría eso'".

Sin embargo, Britney Spears dijo que pese a todo lo que pasó entre ella y su padre, está "honestamente mucho más enojada" con su madre, Lynne Spears, porque cuando los reporteros la llamaban, ella supuestamente "se escondía inocentemente" y no hablaba para defender a su hija.

"Siento que podría haberme conseguido un abogado literalmente en dos segundos", dijo la cantante. "Al final, un amigo me ayudó a conseguir uno, pero cada vez que me ponía en contacto con una empresa, intervenían mi teléfono y me lo quitaban".