Arrestan a hermana de Nick Carter por robo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La familia Carter una vez más está en problemas. Ahora se trata Bobbie Jean, hermana de Nick, quien fue detenida por robo y posesión de drogas en Florida.

De acuerdo con TMZ, Jean fue arrestada el fin de semana por presuntamente robar unas calcomanías con un valor de 55 dólares y poseer fentanilo y cocaína en sus bolsas del pantalón.

La hermana del intérprete de "As Long as You Love Me" fue trasladada al condado de Hernando, pero al estar en prisión amenazó con suicidarse, por lo que su familia pagó una fianza y actualmente está bajo su custodia.

Según documentos legales, Bobbie fue fichada por posesión de fentanilo y robo a minoristas, por lo que ahora tendrá que cuidar más su conducta.

Hace unos meses Nick Carter fue demandado por presunto abuso sexual cometido en 2001, mientras se encontraba de gira con los Backstreet Boys, mientras que su madre fue arrestada en mayo por agredir a su esposo cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Tras el deceso Aaron Carter, su familia ha llamado la atención por su conducta y acercamiento a las drogas, pues la causa de muerte del cantante fue por inhalar gas comprimido.