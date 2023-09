Arrestan a hombre relacionado con asesinato de Tupac Shakur

Guadalajara, México.- La Policía de Las Vegas dio un paso importante en la investigación del asesinato del icónico rapero Tupac Shakur, ocurrido en 1996. Según informes de Associated Press, las autoridades arrestaron a Duane "Keefe D" Davis en relación con este crimen.

El arresto de Davis se produjo después de una orden de registro ejecutada dos meses atrás en Henderson, Nevada, donde la Policía buscaba evidencia relacionada con el asesinato de Tupac Shakur. Las autoridades citaron a dos funcionarios con conocimiento directo del caso.

Tupac Shakur, uno de los raperos más influyentes de la historia del hip-hop, fue asesinado a tiros a la edad de 25 años cerca del Strip de Las Vegas, mientras estaba sentado en un vehículo durante la noche del combate de Mike Tyson y Bruce Seldon. Fue alcanzado por cuatro disparos, dos en el pecho, uno en el brazo y otro en el muslo, y falleció en el hospital seis días después.

El asesinato de Tupac Shakur ha sido objeto de especulación y controversia durante décadas, y ha inspirado numerosas películas y programas de televisión que exploran los eventos de esa fatídica noche y las incógnitas que rodean el caso. Entre estas producciones se incluyen la serie Unsolved de 2018, el documental Who Shot Biggie and Tupac? de 2017, la película biográfica All Eyez on Me de 2017, el documental Biggie & Tupac de Nick Broomfield en 2002, la serie nominada al Emmy Dear Mamade FX, la película nominada al Oscar Tupac: Resurrection, entre otras.

Bajo el nombre artístico de 2Pac, Tupac Shakur produjo cinco álbumes que alcanzaron el puesto número uno en las listas de éxitos, dejando una huella perdurable en la música hip-hop. En reconocimiento a su influencia y contribución a la industria, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017.

Duane "Keefe D" Davis ha afirmado previamente que fue uno de los ocupantes de un vehículo Cadillac blanco que se acercó al automóvil de Tupac la noche del asesinato y que su sobrino, Orlando Anderson, fue quien disparó fatalmente al rapero. Anderson, quien pertenecía a la pandilla South Side Compton Crips, falleció en 1998.

La noticia del arresto de Davis marca un hito en la larga búsqueda de justicia en este caso que ha mantenido en vilo a la comunidad del hip-hop y a los seguidores de Tupac Shakur durante casi tres décadas.