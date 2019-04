Arrestan a presunto asesino del rapero Nipsey Hussle

Los Ángeles.- Tras una cacería de casi 48 horas, la policía arrestó al hombre que habría matado a tiros a Nipsey Hussle frente a la tienda de ropa del popular rapero en el sur de Los Ángeles.

Agentes detuvieron a Eric Holder, de 29 años, el martes por la tarde en la ciudad de Bellflower, dos días después del tiroteo y a 32 kilómetros (20 millas) de la escena del crimen. Detectives de la policía de Los Ángeles llegaron rápidamente para verificar que se trataba del sospechoso al que buscaban.

El foco pasa ahora de las calles al juzgado. Holder probablemente sea acusado de matar a Hussle y comparecerá ante un juez en los próximos dos días.

Las autoridades identificaron a Holder como un sospechoso el lunes por la noche, haciendo público su rostro y exhortándolo a entregarse. La policía dijo que información proporcionada por un ciudadano los llevó a Holder.

Hussle y Holder se conocían, y ambos tuvieron algún tipo de disputa personal horas antes del asesinato, dijo el jefe de policía Michel Moore en una conferencia de prensa previa el martes.

Los dos hombres tuvieron varias interacciones el domingo, y Holder volvió a la tienda armado y abrió fuego contra Hussle y otros dos hombres que sobrevivieron, dijo la policía.

El jefe no reveló cómo Hussle y Holder se conocían ni los detalles de su pelea, pero enfatizó que era un asunto personal entre ellos. Hussle admitió que estuvo involucrado en una pandilla cuando era joven, y la policía dijo que Holder es un pandillero, pero el jefe dijo que la balacera no estaba relacionada con pandillas.

Tras el tiroteo, Holder escapó en un auto conducido por una mujer, dijo Moore.

El jefe de la policía y el presidente de la comisión policiaca de la ciudad, Steve Soboroff, tenían planeado reunirse el lunes con Hussle para discutir la relación entre la policía y las zonas marginales de la ciudad.

En la conferencia de prensa del martes, Soboroff, visiblemente afectado, leyó parte de un email que Hussle le había enviado solicitando la reunión.

"Nuestra meta es trabajar con el departamento para ayudar a mejorar la comunicación, las relaciones y trabajar para cambiar la cultura y el diálogo entre el Departamento de Policía de Los Ángeles y su ciudad", dijo Hussle en el email.

Un monumento improvisado con arte, flores y dedicatorias para Hussle creció alrededor de la tienda que el rapero esperaba que sirviera como un ancla para reanimar las cuadras a su alrededor.

Cientos de admiradores y amigos vinieron a celebrarlo. La escena se puso más tensa el lunes cuando un hombre blandió un arma y causó una estampida de quejó casi dos docenas de heridos, dijo la policía.

El rapero de 33 años nominado al Grammy, cuyo verdadero nombre era Ermias Asghedom, había comprado recientemente la plaza comercial y planeaba remodelarla en un complejo comercial y residencial.

Era parte de un plan más ambicioso de Hussle por reconstruir el barrio donde creció y tratar de romper el ciclo de las pandillas que lo atrajeron cuando era más joven.

El astro de "Black Panther" Chadwick Boseman se unió el martes al coro de figuras prominentes que elogiaron a Hussle por su arte y por su humanidad.

"Él no se veía a sí mismo emergiendo por su cuenta, se veía a sí mismo emergiendo con su comunidad, con la gente con la que creció y conocía", dijo Boseman a The Associated Press en la conferencia CinemaCon en Las Vegas. "Para mí cualquier persona que le dedique tanta energía a su entorno merece ser honrada".

"La gente sabía dónde tenía el corazón", agregó el actor. "Y su música era maravillosa".