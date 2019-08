Arriaga irá a Venecia con 'No one left behind'

El cineasta mexicano Guillermo Arriaga dio a conocer que su más reciente filme "No one left behind" formará parte de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.



El también escritor encabezó una conferencia de prensa en la Cineteca Nacional, en la que comentó con satisfacción que esta es la primera vez que el certamen italiano acepta una película de 30 minutos de duración.



A pesar de que la cinta no forma parte de la competencia, Arriaga señaló que es un honor que se vaya a proyectar en la Mostra, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre.



Guillermo Arriaga relató que la idea de hacer esta historia surgió cuando "visité varias casas en el territorio de Nuevo México y en un hogar encontré que estas familias tenían altares para sus hijos mexicanos muertos en el campo de batalla; es decir rendían honores tal y como se les hace a los militares estadounidenses".



Subrayó que ahí surgió la intención de mostrar una reflexión sobre las relaciones México-Estados Unidos.



De acuerdo con el director, la frontera es un espacio de donde se ha inspirado para escribir otras historias para la pantalla grande, tal es el caso de las cintas Babel (2006) y Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005).



"La frontera no deja de ser una cicatriz que todavía nos lastima como mexicanos al saber que el otro lado era nuestro, además de que hay gente asesinada como en los tiroteos recientes en El Paso, Texas", explicó el escritor cinematográfico.



"A través de la película se ve la perspectiva del mexicano que quiere que se abra el diálogo. Hay que dejarnos de reservas y comenzar a entablar un acercamiento".





Fuente: www.elsiglodedurango.com.mx