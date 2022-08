Artista de Marvel critica físico de Tenoch Huerta

Ciudad de México.- La integración de un actor mexicano al elenco de Black Panther: Wakanda Forever muy celebrado en todo el país; sin embargo, parece que no a todos los tiene contentos la elección, principalmente por la apariencia de éste. Resulta ser que un artista de Marvel criticó el físico de Tenoch Huerta y aseguró que se “se ve en peor forma”.

Se trata de Mike Deodato Jr., un artista de Marvel Comics quien realizó una comparativa en las redes sociales donde puso su propio físico contra el de Tenoch proveniente de una captura del tráiler de la película donde se muestra de espaldas, para así asegurar que no tienen el mismo físico y que ya arruinaron la cinta.

“Puedes darte de que alguien arruinó las cosas cuando un personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó”, escribió el artista de origen brasileño, quien minutos después borró su publicación, pero logró ser recuperada por otros usuarios y así recibir diversas críticas.

La publicación fue tan polémica que Mike Deodato no tuvo de otra más que aclarar sus comentarios y aseguró que se estaba burlando del personaje del cómic, Namor, y no del artista. Asimismo, aclaró que no tenía idea de quién era el actor, ni su origen étnico. Incluso aseguró que no cambiaría sus dichos aun si Tenoch Huerta fuese brasileño.

“Las acusaciones sobre ser racista son tontas. No era mi intensión herir los sentimientos de nadie, especialmente al actor en cuestión que, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje”, comentó.

Pese a las críticas por su apariencia, Tenoch Huerta expresó su felicidad por ser parte de este proyecto internacional que se estrenará en noviembre, y aseguró que es importante porque se están abriendo espacios en empresas tan grandes como lo es Marvel.