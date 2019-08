Asaltan a nieto de Paul McCartney

Londres.- Paul McCartney reveló que uno de sus nietos fue asaltado con un cuchillo en Londres, Inglaterra, reportó NME.

El ex integrante de The Beatles dijo que el asaltante se llevó un teléfono celular, y su nieto se sintió mal porque no se defendió.

"Me dijo que sintió que debió golpear al tipo, cuando regresó dijo que se sintió cobarde.

"Yo le dije: '¡No, no, no! Él tenía un cuchillo y no sabes, pudo haberlo usado'", declaró el músico.

Tras compartir la experiencia de su nieto, McCartney recordó que durante su infancia también sufrió un asalto.

"Pasó cuando era un niño. Cuatro chicos llegaron y me robaron el reloj. Yo era de una edad similar. Simplemente estaba solo.

"Yo pensé lo mismo (que su nieto): 'tengo que aprender karate, ser cinturón negro y luego los encontraré'", declaró el intérprete de "Hope of Deliverance".