Asegura Demi Lovato que sus mánagers la controlaban

CDMX.- La cantante Demi Lovato, de 30 años, reveló en un episodio del podcast Call Her Daddy que sus anteriores mánagers solían "controlar" cada uno de sus movimientos, al grado de que su trastorno alimenticio se complicó. Asimismo, dijo que este mal manejo de su carrera tuvo mucho que ver con su sobredosis.

"Hubo alguien que entró en escena, y cuando lo hizo, todo en mi vida empezó a estar controlado", alegó la cantante de "Cool for the Summer" en el podcast. "Empecé a tener un compañero sobrio, que me ayudó a mantenerme".

Demi Lovato, que ha luchado por varios años contra un trastorno de alimentación, compartió que esta persona comenzó a monitorear lo que comía.

"Se convirtió en un controlador de comida. Y para alguien que se está recuperando de un trastorno alimenticio, eso es muy peligroso", explicó. "En realidad exasperó mi trastorno hasta el punto en que volví a ser bulímica de 2016 a 2018".

La también actriz recordó una noche en la que se dio "un atracón" y "se purgó", pero al respuesta de su equipo no fue la que esperaba.

"Me escapé de mi habitación de hotel porque no me permitían tener teléfonos en las habitaciones. No querían que llamara al servicio de comida del hotel. No tenía comida, como bocadillos en el mini bar, porque no querían que comiera de más", afirmó la intérprete.

"Me atrincheraron en mi habitación de hotel. Pusieron muebles afuera de mi puerta para que no pudiera salir y comer si quería. Fue ese nivel de control cuando se trataba de mi comida, lo que empeoró mi trastorno alimenticio", añadió.

La cantante de "Sober" dijo que desde entonces se ha hecho cargo de su propia vida y que ya no dejará que nadie la controle.

"He aprendido mucho de esa experiencia. Ya nadie puede controlarme", puntualizó Demi Lovato. "Estuve bajo control desde los 18 hasta los 25 año, y esos son años en los que estás tratando de descubrir tu adultez. Ya no eres un adolescente, pero por alguna razón, tenía personas que controlaban todo lo que comí".

"Mis decisiones comerciales siempre se tomaron por mí y ahora he encontrado mi voz. Nadie puede volver a hacerme eso nunca más y me siento empoderada por lo que pasé porque tuve que crecer y tuve que aprender a aceptar que soy mi propia jefa".