Asegura elenco de Stranger Things futuro desolador

CDMX.- Cuando en la primera temporada de Stranger Things se presentó el Upside Down, un universo alterno que alberga criaturas escalofriantes, todo parecía estar bajo control gracias a Eleven, una niña que con sus poderes sobrenaturales podía salvar a Hawkins y al mundo del peligro, tarea que realizó... hasta ahora.

Tanto protagonistas como creadores del show advierten que en la primera entrega de la cuarta temporada, disponible desde este jueves en Netflix, el futuro luce poco prometedor y, con una nueva amenaza en puerta, algunos podrían no sobrevivir.

"Creo que este año es el primero en el que entendemos nuestra humanidad y, sobre todo, nuestra mortalidad, sabiendo que (morir) no sólo es posible sino inminente y eso es algo completamente aterrador, desgarrador y algo que les da una lección de humildad a estos personajes".

"En muchos shows encontramos consuelo en pensar: 'No van a quitar a este personaje porque la gente lo ama demasiado', pero eso no necesariamente es verdad, no sería fiel a la historia ni bueno para el show si las personas que lo ven no temieran por la vida de estos personajes, la posibilidad de que ellos no logren salir de esto debe quedar muy clara para la audiencia", advirtió Gaten Matarazzo.

Al final de la tercera entrega, Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) y Will (Noah Schnapp), y el resto de la pandilla cerraron el portal que conectaba al mundo real con el universo alterno, poniendo fin al peligro (o eso creyeron). La hazaña terminó también con la vida del oficial Jim Hopper (David Harbour).

Los nuevos siete episodios se dividirán en tres historias: Mike visitando a Eleven, quien vive ahora en California con Joyce y los hermanos Byers, quienes lidian con traumas del pasado y los estragos de la adolescencia, enfrentándose además a una nueva cacería; Joyce unirá fuerzas nuevamente con el investigador de teorías conspirativas Murray, para dar con el paradero de Hopper (si es que sigue con vida), mientras que el resto del grupo investigará una serie de brutales asesinatos en Hawkins, que podrían estar ligados al pasado sobrenatural del pueblo.

El camino hacia la batalla final también traerá nuevas revelaciones sobre el origen de Eleven, convirtiéndose en la entrega más prometedora y aterradora, hasta ahora.

"Los sueños cinematográficos de los hermanos (Matt y Ross) Duffer han crecido de una forma mucho más ambiciosa, y sin revelar demasiado diré que las cosas que soñaron para la temporada cuatro nos han dejado atónitos y ha sido muy divertido como grupo crecer juntos, de la misma manera en la que hemos visto a estos niños madurar, crecer y evolucionar", destacó Shawn Levy, productor ejecutivo.

"Una de las cosas que los Duffer hacen mejor es mezclar géneros y esta entrega es realmente increíble en cuanto a la acción, a la comedia... también es una gran temporada para el romance, las relaciones y el terror, creo que esos son los géneros clave", agregó Wolfhard.

Robert Englund, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augusts, Mason Dye y Nikola Djuricko se unieron al universo de sci-fi que sus creadores definen como el más grande de todos y el principio del final que llegará en la quinta temporada.

"Las primeras dos temporadas y la tercera tuvieron finales agridulces, donde si el show hubiera terminado ahí, podrías estar bien.

"Pero esta es la primera temporada en la que termina y de verdad necesitas saber lo que pasará después con estos personajes", aseguró Wolfhard.