Asegura Heard que Momoa iba ebrio y vestido como Depp al set

A un año de que Amber Heard y Johnny Depp finalizaran uno de los juicios más escandalosos de Hollywood, ahora Variety reveló que la actriz le comentó a su terapeuta la Dra. Dawn Hughes, que el actor Jason Momoa, protagonista de Aquaman, llegaba al set de la película en estado de ebriedad y vestido como Johnny Depp, pues quería que Heard dejara de trabajar en la película.

Según los documentos que fueron filtrados en Reddit, la actriz de Diario de Un Seductor aseguró que durante el rodaje del filme siempre hubo un ambiente hostil hacia ella.

"Jason quería que me despidieran, Jason ebrio tarde en el set, Vestido como Johnny. Tiene todos los anillos también", se lee en una de las notas de la terapeuta.

Aunque el actor de Juego de Tronos ha decidido mantener el silencio, un portavoz de DC lo defendió aseguró que Jason Momoa siempre fue profesional y nunca llegó ebrio al set.

"Jason es conocido por tratar a los miembros de su elenco y equipo con el mayor respeto y por fomentar un ambiente positivo y colaborativo en el set; las películas de Aquaman no fueron una excepción", dijo al medio ET.

Hasta el momento Amber Heard no se ha pronunciado al respecto.

Elon Musk habría amenazado a Warner Bros para que no despidieran a Heard

Reportes de Variety revelaron que DC ya tenía planeado despedir a Amber Heard de la secuela de Aquaman, hasta que Elon Musk, uno de sus ex novios, amenazó con incendiar los estudios de Warner Bros si la despedían.

Warner Bros. never fired Amber Heard from "Aquaman 2" because her former boyfriend, Elon Musk, had one of his litigators send a “scorched-earth letter...threatening to burn the house down” if the actress wasn’t brought back for a sequel, says a source. https://t.co/O3cY1HXMT8 pic.twitter.com/Cfhk7uciaU

— Variety (@Variety) October 10, 2023