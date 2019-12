Asegura Marta Sánchez que ella fue la Rosalía de su generación

La cantante española Marta Sánchez comparó lo que vivió durante su carrera a finales de los años ochenta y noventa con lo que vive actualmente el fenómeno de la música española Rosalía.

Durante una entrevista con el medio español La Voz de Galicia, la intérprete de Desesperada habló de lo complicado que es mantenerse en un mundo como el de la música y aprovechó para hablar del éxito que ha tenido Rosalía, el cual aseguró no le va a durar toda la vida.

"Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida", afirma la cantante madrileña a la publicación en la que denuncia que a los artistas de su generación se les considera "ya mayores para ocupar esos espacios" como ídolos de masas. "Pero no solo en la música. Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía", insiste Sánchez que recuerda que ella también fue “un fenómeno social en España”; “me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno”, mencionó.

“Igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado” ha asegurado Sánchez, quien también reflexionó sobre la “nostalgia” que siente por la manera en que se trabajaba antes, “Se ha perdido el respeto a la música. Quizá porque hoy es virtual (...) Siento nostalgia del apoyo por parte de los medios, sobre todo de las radios, en las que hoy parece que ya no tienes cabida sencillamente por tu edad”, denunció.

Las declaraciones de Marta no fueron bien tomadas entre los fans de Rosalía, quienes la criticaron en redes sociales.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx