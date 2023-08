Asegura Miley Cyrus que dar giras afecta su salud mental

Ya hace unos meses, Miley Cyrus confesó que no disfruta tanto cantar en vivo, y ahora confiesa que dar giras no es una actividad que le guste, pues de una u otra forma afecta la salud mental de los artistas.

"Que todos los días la relación entre tú y otros humanos sea sujeto y observado no es saludable para mí, porque borra mi humanidad y mi conexión", explicó Cyrus, de 31 años, a través de un video de TikTok. "Y sin mi humanidad y mi conexión no puedo ser compositora, que es mi prioridad".

Cyrus recibió el apoyo de su colega, la cantante canadiense Grimes.

"Si existes enteramente para el placer de los demás, no queda nada de ti", compartió Grimes, de 35 años, a través de la red X. "Es muy difícil expresar esto sin sentirte ingrato, pero si soy introvertido y no tengo idea de cómo volver a abordar una gira, pero me siento muy culpable por ello".

En su video, Cyrus explica cómo las giras son más que solo tocar un mismo setlist todas las noches, y cómo estas pueden afectar la salud mental de quienes las realizan.

"Viajar como porrista realmente me preparó para las giras", compartió. "Por ejemplo, el espectáculo o la competencia puede durar solo un día, y eso es lo que la gente realmente no entiende acerca de las giras: el espectáculo dura solo 90 minutos, pero así es tu vida".

"Si te desempeñas a un cierto nivel de intensidad y excelencia, debería haber la misma cantidad de recuperación y descanso. Hay un nivel de ego que tiene que desempeñar un papel y siento que se usa en exceso cuando estoy de gira y una vez que ese interruptor está encendido, es difícil apagarlo. Y creo que cuando entrenas tu ego todas las noches para estar activo, ese es el interruptor más difícil de apagar para mí".

Sobre su reciente negativa a cantar en vivo de forma frecuente, Cyrus, de 30 años, reiteró que se siente desconectada de las personas.

"Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que me encanta. No hay conexión. No hay seguridad. Tampoco es natural. Es muy aislante porque si estás frente a 100 mil personas entonces estás solo".