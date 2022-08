Asegura Netflix que las producciones mexicanas son garantía

CDMX.- Desde el éxito arrollador que Netflix experimentó junto a Roma, de Alfonso Cuarón, llevándose tres premios Óscar, una cosa quedó clara para todo el equipo: lo hecho en México es garantía.

Por eso para el segundo año de Que México Se Vea, iniciativa que busca impulsar y visibilizar el cine nacional, la apuesta será todavía mayor, aseguró Ted Sarandos, CEO de la empresa.

"Viendo el impacto global que tuvo ese filme alrededor del mundo, cómo la audiencia de todas partes tomó esta trama como suya, nos abrió los ojos para ver el impacto que tienen las historias aquí. Es un País lleno de grandes historias, entonces estamos apenas en el inicio de todo lo que se viene.

"Hemos estado profundamente comprometidos con México desde el principio de nuestro negocio internacional, fue nuestra primera expansión internacional, nuestros primeros shows originales en lenguaje local, nuestro primer Óscar en lengua extranjera, entonces para Netflix México ha sido muy importante", aseguró Sarandos.

Entre las novedades nacionales está el regreso del director Luis Estrada (El Infierno), quien estrenará en la plataforma el próximo año su nuevo filme ¡Qué Viva México!, con Ana de la Reguera, Alfonso Herrera y Daniel Giménez Cacho.

También la adaptación del clásico de Juan Rulfo "Pedro Páramo", con el debut como director del fotógrafo Rodrigo Prieto, así como Bardo, filme rodado en México de Alejandro G. Iñárritu, y la nueva versión de Pinocchio, de manos de Guillermo del Toro.

"Es increíble tener a dos de los amigos y haber trabajado ya con cada uno de estos tres visionarios, verlos crear juntos, su sentido de camaradería en un negocio que es muy competitivo ha sido muy inspirador y tenerlos haciendo grandes como estas en Netflix es algo que nos llena de orgullo.

"Secretamente estoy tratando de convertirme en el cuarto amigo", agregó el directivo entre risas.

Netflix ya trabaja en su próxima gran apuesta, Temporada de Huracanes, la adaptación de la premiada novela homónima de la periodista Fernanda Melchor, que llegará dirigida por la cineasta Elisa Miller.

La ganadora de la Palma de Oro por Cortometraje (Ver Llover) cree que es de suma importancia contar con un espacio comprometido en ser una ventana para todo lo hecho en el País.

"Me emociona muchísimo justamente eso: que se vea, porque estamos en un momento de transición del cine mexicano claramente y es súper importante que tenga la posibilidad de verse. Por ejemplo, una película de cine independiente, como las mías de antes, si se veían en el festival y en otras salas de cine independiente era ganancia.

"Muchas veces no hay manera de verlas y es súper frustrante porque cada filme, sin importar el tamaño, te cuesta todo lo tuyo. Yo entrego todo. Entonces que luego desaparezcan es terrible, por eso me parece importantísimo y loable que Netflix se ponga la camiseta para que no suceda", opinó Miller en entrevista.

Actualmente la plataforma tiene en catálogo alrededor de 50 filmes mexicanos, entre los cuales destacan títulos galardonados como Roma, Ya No Estoy Aquí, El Baile de Los 41, Selva Trágica, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y Noche de Fuego.

"Estas películas hacen que se vea realmente México, desde sus pueblos, su gente, sus calles. Es bonito ir al cine y ver ahí reflejado tu País, y este tipo de películas lo hacen. No quiere decir que sean las únicas que deban hacerse, pero sí es cierto necesitamos mucho de estas historias reales más que las que luego se hacen, como remakes", destacó Memo Villegas.

El actor nominado al Ariel por Noche de Fuego ahora se prepara para trabajar junto a Ernesto Contreras en El Último Vagón, también próxima a estrenar en Netflix.