Asegura papá de Britney Spears que tutelas son necesarias

Ciudad de México.- El papá de Britney Spears, James, se refirió por primera vez, tras perder la tutela de su hija, a este aparato legal como necesario y que se siente como si hubiera salvado la vida y carrera de su hija al tener el control sobre su vida.

"No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido una época infernal. Pero quiero a mi hija con todo mi corazón y toda mi alma. ¿Dónde estaría Britney ahora sin esa tutela? Y no sé si estaría viva. No lo sé".

"Para protegerla, y también para proteger a los niños (refiriéndose a los hijos de la intérprete de 'Circus', Jayden y Sean), la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo que hubiera recuperado a los niños", reveló James, en entrevista con Daily Mail.

El señor agregó que la tutela le permitió a Britney Spears tener una vida normal y la sacó de la ruina financiera, incluso si contradice los testimonios de la propia artista, de su abogado, Mathew Rosengart, y del movimiento impulsado por sus fanáticos, #FreeBritney.

"No me importa recibir esas críticas porque sé que no es verdad, y porque no quiero empezar algo más. Que mi hija acabe yéndose más al hoyo de lo que ya estaba".

Cuando le cuestionaron si creía que la tutela se prolongó demasiado, casi 14 años, él aseveró: "No puedo responder a esa pregunta. Puedes responderla tú mismo. Basta con ver cómo están las cosas ahora".

Respecto a su familia, considera que es un desastre y que lo único que puede hacer es seguir rezando para que las cosas mejoren.

El papá de Britney agregó que echa de menos a sus nietos, Sean y Jayden, luego de alejarse a raíz de que lo señalaran por un altercado físico con uno de ellos. Sin embargo, compartió que está de nuevo en contacto con su padre y ex de su hija, Kevin Federline, con quien, dice, crío a los niños.