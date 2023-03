Asegura Ximena Sariñana que el ataque fue planeado

CDMX.- A Ximena Sariñana le urge que las autoridades aprehendan a quienes golpearon brutalmente a su mánager de producción, Luis Miguel Melche, y que además de aclararse la situación, se garantice seguridad en su área de trabajo.

"El coraje viene acompañado de un sentimiento de impotencia, porque no pudimos hacer nada. Lo que me duele, me lastima, es que se pudo haber evitado, y la pregunta es: ¿y la seguridad, qué?", expresó la cantante en entrevista.

Tras el concierto que Sariñana ofreció el lunes en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, Estado de México, sus músicos y técnicos fueron encerrados por unos individuos no identificados. En otra área, Melche recibió una paliza.

El mánager, conocido por su trabajo con estrellas como Aleks Syntek y Café Tacuba, fue abandonado en un lote baldío. Tras varias cirugías, los médicos han procurado salvarle los dos ojos. Aún sigue en proceso de valoración clínica, física y psicológica.

"He hablado muy poco con él, ahora es nuestra prioridad y no nos da muchas respuestas de por qué fue. No es una confrontación o un altercado, fue directo. Él en un momento salió para agarrar su mochila e irse y sucedió.

"Sabemos que fue un ataque planeado por varios hombres porque se organizaron para encerrar a mis músicos, a mi staff. Fue el único golpeado, pero uno de mis músicos intentó saltarse por la parte de arriba para ir a ayudarlo y los que estaban lo amenazaron. Una de las personas estaba armada", explicó la intérprete de "Una Vez Más".

El altercado se dio minutos después de que la cantautora dejara el lugar. Tras la denuncia que ella hizo en redes sociales, el Ayuntamiento de Texcoco afirmó en un comunicado que la feria se concesiona a un patronato y que el problema fue entre el personal de seguridad y el de producción de la cantante.

"No hay respuesta del Ayuntamiento, más que su comunicado. Y dicen que fueron los elementos de seguridad, y pregunto: ¿no estarían ellos para garantizar la seguridad?

"Ellos (patronato y Ayuntamiento) tienen que garantizar la seguridad en sus eventos. Tú tendrías que confiar en que tu gente está bien cuidada, pero, ¿así cómo?".

Durante el transcurso del martes y de ayer, distintos miembros de la comunidad de músicos, técnicos y productores de shows, manifestaron su solidaridad con el equipo afectado e hicieron tendencia la etiqueta #EspectaculosSeguros.

Ante los rumores de que los responsables pudieron ser parte de algún cartel local, Sariñana declinó caer en especulaciones.

"No tengo manera de saber nada de eso. Lo que sí se es que la reacción, ante cualquier situación que haya podido ser, es completamente desmedida. Ni la agresión ni la violencia son respuesta a nada".

La cantante dijo que su prioridad es contribuir a la recuperación de Luis Miguel Melche, pues los gastos que se avecinan son exorbitantes.

"En su profesión, sabemos que va a necesitar mucha ayuda porque lo que él hace es viajar, es una cuestión muy física. Va de un lado a otro, de arriba para abajo. Estamos al pendiente de él, los abogados de la empresa (Ocesa Seitrack) están tomando medidas pertinentes, se levantó la denuncia, etcétera".

Sariñana no tiene contemplado cancelar los conciertos en su lista de pendientes, que son en Puebla, Pachuca y la CDMX entre abril y julio.

Al solicitar una entrevista con el presidente del patronato, Jorge Luis Cortés, su equipo afirmó que esta ocurriría hasta hoy, una vez que concluyan las averiguaciones y el trabajo con la Fiscalía y el Ayuntamiento.