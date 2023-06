Aseguran que a Marcovich le gusta que sufra su familia

CDMX.- Sobre el escenario, como parte de Caifanes, Alejandro Marcovich ganó admiración gracias a su destreza con las seis cuerdas, reflejada en temas como "Afuera" o "No Dejes Que...".

Por contra, los últimos años, alejado del grupo por motivos nunca aclarados, el genio musical fue opacado progresivamente por "el diablito" (como se le conoce al segundo disco de la banda).

Dio paso al daño autoinfligido y al colateral. Heridas abiertas. Dolor emocional y físico, imposibles de ocultar.

Así lo atestigua Gabriela Martínez. Lo vivió como amiga, novia y esposa del guitarrista, pero especialmente como madre de sus hijos: Béla, de 29 años, y Diego Marcovich Martínez, de 26.

Gaby, nacida en Guadalajara y de familia cercana al negocio musical, intentó reconstruir varias veces su relación con el Alejandro que la enamoró. Al final tuvo que rendirse a los diagnósticos clínicos, dictaminados por un psiquiatra y que le arrebataron la familia que siempre anheló.

"Nunca fui la víctima, sino la salvadora de la víctima. Tiene un problema notorio de narcisismo, personalidad premórbida, psicopatía, sociopatía. Tiene un placer, aceptado por él, en hacer sufrir a su familia.

"Lo ha dicho ante los médicos y no pueden negarlo porque está en consulta: 'A mí me gusta arriesgar a mi familia, me gusta exponerlos'. Tiene muchas complicaciones y (está) pésimamente atendido", revela Gaby, en charla exclusiva.

Hoy se conoce, porque ha trascendido en redes sociales a través de la periodista Lydia Cacho y de la propia Béla Marcovich, que el ídolo de muchos, de 63 años, ha ejercido, en forma reiterada, maltrato y violencia física, verbal y psicológica contra su esposa y sus hijos.

En ocasiones, Gaby decidió abandonarlo, pero algo superior a sus fuerzas lo impedía. Creía en su marido, en el hombre que la conquistó desde 1991 y con quien se casó en 1999. Pensó que iba a cambiar, que sería un padre de familia que les diera cariño y estabilidad.

REGRESA CAIFANES

En el 2009, ya hastiada de los constantes arrebatos, mal humor, gritos e indiferencia de Marcovich en el hogar, a la vez que de la obsesión del músico por su trabajo, deseos de brillar y reconocimiento, ella le pidió el divorcio.

Mientras arreglaban algunos asuntos, él se fue por un tiempo. Sucedió algo inesperado.

"Se va de la casa una semana, vivía en un hotel. Se fue a dar una clínica musical a Kansas, y me hablan de allá para decirme que estaba en el hospital, muy grave, que tuvo una convulsión generalizada y que le detectan tumores en la cabeza", recuerda.

Había que operarlo. Ella le dijo que lo hiciera por su cuenta; no se le pasaba por la cabeza revivir ese entorno de hostilidad e intranquilidad.

Al final, él supo convencerla.

"Le dije que (la tensión) yo la vivía al triple, porque era yo y mis dos hijos. Y me dijo: 'No, por favor, no me dejes varado'. Y le dije que no, le pedí que fuera al neurólogo. Me dijo: 'Voy a cambiar, adoro a mi familia, te amo, amo a mis hijos, estoy arrepentidísimo' y caí otra vez".

El equipo de médicos consultado por Gaby le dijo que los tumores, uno de ellos del tamaño de una lenteja, podrían afectar su comportamiento. Que después de la cirugía, Alejandro podría cambiar. Por su parte, los médicos más cercanos al músico negaron esa posibilidad.

"Me ilusioné y pensé que eso podía cambiar todo", cuenta su aún esposa.

Para entonces, Gaby, Béla y Diego habían ingresado al grupo de ayuda, orientación y psicoeducación para pacientes y familiares relacionados con enfermedades mentales Voz Pro Salud Mental. La condición para acompañarlo en el proceso clínico fue que Marcovich acudiera.

"Aprendí, o aprendimos, lo que es vivir con un enfermo psiquiátrico".

Fue sometido a cirugía en el 2010, y tras la convalecencia y el alta hospitalaria, Gaby sobrellevó la relación.

Lo impensable sucedió: Saúl Hernández, líder de Caifanes, grupo separado 15 años antes por las desavenencias entre Marcovich y él, lo visitó. Cayó el gran muro que los dividía. En poco tiempo, el sueño de generaciones de fans por ver a la banda en vivo tomó forma. El cartel del Vive Latino de abril de 2011 los ponía como plato fuerte.

Marcovich le confirió a Gaby el rol de manager al concretarse el reencuentro. Ella tuvo que negociar fechas, acuerdos, pagos y hasta lo que su marido podía decir o callar en las entrevistas. Los compañeros del grupo incluso le daban a ella, afirma, retroalimentación de cada tocada con el fin de evitar roces o desencuentros, pues, paradójicamente, ella mantenía un trato muy cordial con los rockeros... a diferencia de él.

Un día, el guitarrista, solo en su habitación, leyó un correo con la remuneración que obtendría por cinco shows; perdió el control por completo. Enfureció.

Gaby le subió el desayuno porque no había probado bocado, pero lo encontró en el barandal del balcón de un tercer piso gritando que iba a suicidarse.

"Fue Diego, quien siempre ha sido más alto y robusto, quien entró y me ayudó a bajarlo. No lo podíamos creer", enfatizó.

Ella le dio Rivotril, pero él lo escupió. Su hijo se lo administró en el jugo de naranja que preparó el ama de llaves.

Al hospital no los acompañó su hijo, sino Béla, quien iba con Marcovich en el asiento trasero del vehículo.

"Le dice '¿qué haces, papá?'. Estaba chateando con tres chavitas preguntándole a qué hora se veían. Sale al tercer día, y leí un alta que decía que se iba a suicidar por culpa de su hijo.

"Yo me superemputé y les dije a los doctores que no iba a firmar eso, y me fui. Lo dejé una noche más. No lo firmé, por eso dicen que soy la cabrona, una maldita. Y me decían que la tenía que firmar y dije 'no'. Él me dice 'no mames, no me dejes aquí'. Me dice 'la cambio, la cambio'. Me hablan al siguiente día y ya se había cambiado el alta. Salió", relata Gaby.

RELACIÓN EN RUINAS

En el 2013, Caifanes acumulaba una buena cantidad de conciertos desde su regreso. Aparentemente, todo en calma.

No obstante, los nervios, la paciencia y el desencanto de Gaby, como esposa, manager y asistente de Marcovich, habían llegado al límite. Escuchó, desconsolada y decepcionada, que él tenía otra mujer desde casi cinco años atrás... y que supuestamente lo amenazaba.

"Era necesario acabar con eso porque todo estaba mal", narra.

En ese momento decidió poner punto final a la historia que hoy sigue en puntos suspensivos. Le pidió que se fuera de la casa; él se negó. Ella tenía firmadas las deudas por sus propiedades, pero Marcovich gozaba los beneficios como propietario. Béla y Diego ya le habían suplicado a su madre dejarlo, no veían sano que siguiera con él.

"No respetaba nada. Sabía que andaba con otras mujeres. Un día se encuentra a Jessy Bulbo, están mis hijos ahí, y le da un beso en la boca delante de ellos. Mi hija no lo podía creer".

Las señales indicaban que su relación estaba en ruinas. O en un limbo. La madre de Gaby murió de cáncer, pero Marcovich, lejos de haberle preguntado por su salud, le cuestionaba su fidelidad mientras Caifanes seguía de gira.

"Me preguntaba si estaba teniendo relaciones con los doctores o la gente que estaba ahí".

Marcovich pasaba cada vez temporadas más largas fuera de casa, en la Colonia Florida. Desaparecía por días y nadie sabía nada de él. Una vez regresó con unos rasguños. Otro día, según su esposa, en un arrebato le destrozó una computadora a Béla.

"Ahí me pregunté '¿qué va a pasar?, necesitas atención psiquiátrica, necesitas antipsicóticos'. Le dije '¿qué hacemos? ¿Por qué no seguimos con este proyecto llamado Caifanes y te vas a otro estudio, pero cada quien por su lado?'".

Dolida, Gaby lloraba la muerte de su madre, confirmó que su esposo tenía amantes y sus hijos estaban en medio del problema. Creía que era uno de los peores años de su vida. Decidió enviar un correo electrónico a los Caifanes y a su manager, Marusa Reyes, explicándoles que renunciaba. Sólo les dijo que había diferencias.

"¿Cómo les iba a decir todo? Me daba pena, no era un tema fácil, y decirlo es lo de siempre: '¿por qué estabas ahí?'. Todos me dicen 'por pendeja'. Y no se ponen a pensar en mí, sólo opinan", argumenta.

En marzo de 2014, Caifanes anuncia la salida de Marcovich y éste afirma, en entrevistas, que fue una decisión unilateral, que no la compartía.

Desde entonces, con la demanda de divorcio de por medio, cuenta Gaby, ha experimentado en carne propia un desprestigio constante hacia su persona y sus hijos sin oportunidad de entendimiento.

El año pasado, Béla acudió a visitar a su padre cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, pero no recibió el trato que esperaba, al contrario. Por miedo a represalias, la joven, dedicada al diseño y la moda, decidió salir de México para continuar con su profesión.

Diego prefiere mantener el hermetismo a raíz del maltrato verbal y físico que recibió de su padre los últimos años.

Marcovich se ha enfocado en su labor en solitario. En 2015 publicó el disco Alebrije. Su guitarra suena también en "El Escape", colaboración con Los Mirlos que salió este mes. También lanzó sus memorias: "Vida y Música de Alejandro Marcovich: Memorias de un Genio del Rock en Español" (2018).

Gente ha buscado al músico en varias ocasiones, mediante e-mail, Facebook, WhatsApp y Twitter, para conocer su versión al respecto. No ha dado respuesta.