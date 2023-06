Aseguran que Alejandro Sanz terminó su relación sentimental

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El cantante Alejandro Sanz y la artista cubana Rachel Valdés terminaron su relación sentimental después de más tres años juntos, según los reportes de la revista ¡Hola!

El periódico El Mundo publicó que la pareja pasó por una crisis sentimental 'muy fuerte' en los últimos meses y fue el cantante quien decidió finalizar su relación y convivencia. La separación se remite a un desgaste entre ambos y diferencia de pareceres.

"Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz", reveló a El Mundo una fuente cercana a la artista cubana.

Hace un par de días, el intérprete de "Y ¿Si Fuera Ella?" compartió en sus redes sociales que se sentía 'triste y cansado', algo que alarmó a sus seguidores y desató una ola de rumores sobre una posible deuda económica. Ahora se le suma su ruptura.

Tras ese primer mensaje alarmante y diversas especulaciones sobre la cancelación de su gira por España, Sanz se volvió a pronunciar en Twitter para tranquilizar a sus seguidores, agradeciendo sus muestras de apoyo y cariño.

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", escribió el cantautor en sus redes sociales.

El noviazgo entre Rachel Valdés y Alejandro Sanz inició en 2019, tres meses después de que el cantante terminara su anterior relación con Raquel Perera, tras una década juntos y dos hijos en común, Dylan y Alma. Fueron amigos en común quienes los presentaron, de acuerdo con El País.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la supuesta ruptura.