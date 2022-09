Aseguran que Johnny Depp tiene un romance con su abogada

Especial / Agencia Reforma / La ex abogada de Depp, Joelle Rich, se encuentra en proceso de divorcio

Ciudad de México.— De acuerdo al portal US Weekly, Johnny Depp mantiene una relación con su ex abogada Joelle Rich, quien lo representó en su demanda por difamación en el Reino Unido contra el diario The Sun.

Una fuente cercana a la pareja reveló a US Weekly que la estrella de Piratas del Caribe y Rich tienen una gran química y su relación es seria.

Rich fue una de las abogadas en el caso de Depp contra el periódico británico y aunque no representó al actor en su juicio contra su ex esposa Amber Heard, acudió al tribunal de Virginia para mostrarle su apoyo.

"No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí, fue personal. Durante las primeras etapas de su romance, la pareja se reunió discretamente en hoteles", compartió la fuente al portal.

Según el informante, Rich estaba casada cuando conoció al también músico, pero ahora enfrenta un proceso de divorcio con su esposo, con quien comparte dos hijos.

Mientras Depp se encontraba en el juicio por difamación contra Heard también se le vinculó con su abogada Camille Vasquez, quien tachó las especulaciones de "sexistas" y "poco éticas".

El pasado mes de junio, Depp ganó la demanda contra Amber Heard, declarando que su objetivo siempre fue revelar la verdad para sus hijos y las personas que siempre lo han apoyado.

Hasta el momento, ninguno de los representantes legales de la pareja ha hecho comentarios al respecto.