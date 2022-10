Aseguran que Madonna se declaró gay en TikTok

CDMX.- En un nuevo video compartido en su cuenta oficial de TikTok este domingo, la cantante y astro de la música, Madonna, dio a entender a sus millones de seguidores que es gay.

La llamada "Reina del Pop" replicó un juego de TikTok en donde intenta tirar su ropa interior a la basura mientras un texto que dice: "Si fallo, soy gay", aparece en la pantalla. Acto seguido, la cantante de 64 años arroja la prenda a un bote, fallando. Luego levanta las manos en señal de aceptación y se aleja de la cámara.

El video no da más detalles respecto a la supuesta declaración, pero sí generó revuelo en esta y otras redes sociales; la mayoría de los fans aplaudió el hecho de que la cantante "saliera del clóset".

"¿Acabo de presenciar a Madonna aceptando su verdadera orientación sexual? ¡Bien por ella!", escribió un fan, mientras que otros aprovecharon para compararla con Marilyn Manson, por su cabello teñido de rosa y su look con la cejas decoloradas.

El clip llega poco después de que se viera a Madonna besando a la rapera dominicana Tokischa mientras ambas estaban sentadas en primera fila durante la Semana de la Moda de Nueva York. Varias semanas antes también se les captó besándose durante un evento del Orgullo LGBTQ+.

Tokischa, de 26 años, apareció junto a Madonna en su último video musical para el remix de su éxito de 2005, "Hung Up". En la nueva versión, titulada "Hung Up on Tokischa", las artistas bailan juntas y dejan poco a la imaginación, besándose en la pista de baile y rodeadas de varias personas.

Fuera del video que se volvió tendencia en TikTok y Twitter, Madonna no se expresó más respecto al video, haciendo dudar a sus fans sobre si realmente se declaraba gay o si era simplemente un juego viral.

En menos de cinco horas, el video de TikTok ya presumía casi 6 millones de reproducciones.