Aseguran que Verónica Castro regresará a la pantalla con nuevo filme

Luego de que hace unos meses Verónica Castro anunciara su retiro del mundo del espectáculo, tras los señalamientos sobre su supuesto romance con Yolanda Andrade, la actriz regresará a la pantalla con su más reciente proyecto cinematográfico.

Fue durante una entrevista que el actor Manuel “El Flaco” Ibáñez reveló a los medios de comunicación que acaba de terminar de filmar la cinta Miss Granny, dirigida por Raúl Martínez, cuyo elenco está conformado por la madre de Cristian Castro, Eduardo Santamarina, Alejandra Barros y Natasha Dupeyrón, según palabras del propio artista.

Ante su declaración, el reportero del programa De primera mano le preguntó sobre el supuesto retiro de Verónica.

“En la vida de las demás personas no me meto. Si estás diciendo que está ahí para qué me preguntas. (…) No sé, a lo mejor fue nomás de visita”, dijo el actor.

"Con Verónica siempre es un placer trabajar", aseguró el actor de comedia quien insistió en no hablar de Castro.

"Ya sé a donde vas #$%& ... Por eso no me gusta hablar, porque hacen mucho irigote, yo hablo de mi trabajo y mi persona, pondero las virtudes de mis compañeros, de ahí en fuera en meterme en la vida de mis compañeros nunca lo he hecho ni lo haré", finalizó “El Flaco” Ibáñez.

La película está basada en un filme coreano que narra la vida de una mujer de tercera edad que recupera su apariencia juvenil para encontrar la felicidad.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx