Aseguran que 'Wonder Woman 3' no está en desarrollo

Associated Press / Gadot sugirió por primera vez la continuación de la cinta en una entrevista con ComicBook.com

Ciudad de México.- La actriz Gal Gadot afirmó, que los jefes de DC, James Gunn y Peter Safran, le aseguraron que desarrollarían juntos la tercera entrega de Wonder Woman, sin embargo, fuentes con conocimiento de esta situación mencionaron a Variety que no es el caso.

De acuerdo con las fuentes, la tercera cinta de la heroína no está en desarrollo en DC Studios, también comentaron que ni Gunn, ni Safran tienen planes para llevar a cabo ningún proyecto relacionado a la Mujer Maravilla. Previamente, anunciaron la serie Paradise Lost.

Gadot sugirió por primera vez la continuación de la cinta en una entrevista con ComicBook.com, alegando que "Wonder Woman podría no estar completamente muerta". Aunado a esto, en un perfil que le hicieron a la actriz de Israel para la revista Flaunt, dio que Gunn y Safran le aseguraron se desarrollaría Wonder Woman 3.

"Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron, y cito: 'Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. (Nosotros) te amamos como Wonder Woman, no tienes nada de qué preocuparte'. Así que el tiempo lo dirá", comentó Gadot, de 38 años, a Flaunt.

Según Variety, sus fuentes agregaron que dicha promesa no es cierta y que no hubo alguna discusión definitiva sobre la continuación de Wonder Woman de Gadot, con el nuevo Universo de DC.

Por su parte, James Gunn y Peter Safran dieron una presentación a principios de año para revelar los primeros títulos del nuevo Universo DC, donde incluyeron Superman: Legacy.