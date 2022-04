Aseguran que Yalitza Aparicio mintió y no es maestra

CDMX.- Nuevamente el nombre de Yalitza Aparicio está en boca de todos. Esta vez, la actriz se enfrenta a los cuestionamientos sobre su profesión, lo que ha desatado una gran polémica, ya que aseguran, podría haber mentido y no ser maestra como lo ha externado en diversas ocasiones.

¿Por qué dicen que Yalitza Aparicio no es maestra?

Durante el programa 'Chisme No Like', los conductores señalaron que no aparece la cédula profesional en el registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la protagonista de 'Roma', papel que le valió convertirse en la primera mujer indígena nominada en los Oscar como 'Mejor actriz' (2019).

"Siempre dijo Yalitza que era maestra. Todo mundo sabe que era maestra. Qué malos son. Hay un método para saberlo", comentó Javier Ceriani.

Enseguida, Elisa Beristain comentó que esa tarea ya estaba hecha. La conductora detalló que buscaron el acta de nacimiento de la también activista para poder corroborar sus datos en el registro de cédulas profesionales de la SEP.

Para su gran sorpresa, al ingresar los datos de Yalitza, el sistema arrojaba un mensaje en el que se destaca que no hay resultados de la búsqueda. Elisa asumió que el motivo por el que no aparece la cédula de la actriz es porque problablemente "no le dio tiempo de sacar sus papeles", al mismo tiempo de hacer un llamado a Aparicio para aclarar este dilema.

"Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento (...) A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles (...) Es importante que lo aclares Aparicio".

Fans defienden a Yalitza ante dudas de su cédula profesional

La duda sobre la profesión de Yalitza Aparicio rápidamente se hizo viral en redes sociales, espacio que aprovecharon sus fans para defenderla ante cualquier crítica.

Algunos de sus seguidores, incluso, escribieron cuáles pueden ser los motivos por los que no se ve reflejada la cédula profesional de la protagonista del filme dirigido por Alfonso Cuarón.

"Si Yalitza no ha realizado el trámite de su cédula profesional es lógico que el título no lo encuentren en el sistema”, se lee entre los comentarios.

Yalitza, de maestra a actriz

De acuerdo a la historia que Yalitza ha contado sobre su vida, antes de deslumbrar al mundo en su papel en 'Roma', desempeñaba como maestra de kínder en Oaxaca.

Incluso, ella no era quien buscaba el protagónico, sino su hermana menor; sin embargo, tuvo que renunciar a su sueño porque en ese momento estaba embarazada y le era complicado cumplir con las exigencias del guion.

Así que en un momento de atrevimiento, Yalitza hizo caso a su hermana y continuó con el proceso de selección. Tal fue la sopresa que se llevaron cuando resultó seleccionada para el papel principal de la cinta.

Recientemente, el periodista Enrique Galván se disculpó con la actriz, pues aunque asegura que no fue su intención, su comentario en el que dijo que Aparicio era trabajadora doméstica, causó gran indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes le recordaron que Yalitza es actriz, profesora y activista.

"El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. A ninguna, por cierto, le ha ido tan bien como a Yalitza. Falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa”, expresó Galván.