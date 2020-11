Asesinaron al actor Eddie Hassell, de 'Surface'

Reforma

Ciudad de México.- El actor Eddie Hassell, estrella del programa Surface, de NBC, fue asesinado en la mañana de este domingo en algún lugar de Texas, reportó TMZ.

De acuerdo con el representante de la celebridad murió, a los 30 años, de un disparo en lo que pareció ser un robo de auto; su equipo está investigando para obtener más información al respecto.

En Surface encarnó a Phil Nance durante varios episodios del programa; también participó en The Kids Are All Right, en donde encarnó a Clay, el mejor amigo del personaje del actor Josh Hutcherson, Laser.

También tuvo un rol regular en el drama de Lifetime Devious Maids, de cuatro temporadas de duración, donde dio a vida a Eddie Suarez, hijo del personaje de la actriz Ana Ortiz, Marisol.

Otras producciones donde compartió créditos fueron Family Weekend, 'Till Death y breves cameos en películas y series como 2012, Bones, Jobs, Bomb City, entre otros proyectos.

Además de su faceta como artista, Hassell fue un ávido surfista, patinador y escritor publicado; lanzó su libro Someone Should Tell You: Startling Revelations and Truths to Help You Understand and Improve Your Life en 2009.