Así apoya Taylor Swift a Travis Kelce

El noviazgo de Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, va viento en popa, prueba de ello es el apoyo que la cantante le ha demostrado durante los recientes partidos de los Jefes de Kansas.

Este fin de semana, la intérprete de "Cruel Summer" organizó una fiesta para ver, acompañada de sus amigas, el triunfo de su novio en televisión debido a que el partido se jugó desde Alemania, lo cual no le impidió mostrar su total apoyo a la distancia.

Según reportes de TMZ, Swift fue la anfitriona de una fiesta en su departamento en Nueva York, donde la estrella reunió a sus amigas y luego las llevó a un restaurante exclusivo para continuar con la celebración.

Además de esta serie de festejos, Taylor no se ha guardado las reacciones en redes sociales donde ha dado "me gusta" en publicaciones relacionadas a los triunfos de su actual pareja.

En un posteo de People donde se retrató el triunfo de los Jefes, Taylor Swift se hizo presente al unirse a la comunidad que apoya los resultados del equipo de Kansas.

"Ese momento en el que a Taylor le gusta la publicación", "La reina Taylor Swift está aquí apoyando a un rey", fueron algunos de los comentarios, según Page Six.

Con dicha acción, la cantante se convirtió en el foco de atención al dar cuenta de cómo se está adaptando en su relación en caso de no poder acompañar a su novio en persona.

