Así celebra Erika Buenfil 11 millones de seguidores en TikTok

Ciudad de México.- Debido a la pandemia por Covid-19, algunos artistas del medio del espectáculo se vieron afectados debido al poco trabajo que hubo o a las cancelaciones de varios proyectos televisivos, teatrales etc, todo esto por la contigencia, sin embargo algunos de ellos pudieron salir adelante a su manera.

Como es el caso de Erika Buenfil, que después de esto decidió abrir su cuenta en TikTok donde empezó a compartir videos de comedia, actuación, baile y hasta "canto", todo esto con el fin de entretener a sus fanáticos de una manera distinta.

Y es que, gracias a su belleza, talento y carisma logró conquistar el corazón de millones de internautas, que han compartido su contenido y lo han vuelto viral en esta plataforma.

A trávez de sus redes sociales la actriz publicó un video en el que aparece vestida y peinada como los años 30's haciendo increíble interpretación de aquella época.

Además la artista decidió hacer un en vivo, para poder agradecer a todos sus seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado en este tiempo.

Buenfil declaró que se encontraba un poco ausente, debido a que se había ido un tiempo a Acapulco a celebrar el cumpleaños de su hijo, Nicólas y para poder estar un poco más "libres" y disfrutar de la playa decidieron emprender este viaje.

La artista reveló que hay muchos proyectos nuevos en puerta que pronto dará más noticias de ello, de momento seguirá activa en sus redes sociales para seguir en contacto con cada uno de sus admiradores.

Para concluir Erika recomendó al público de seguirse cuidando del Covid-19 a pesar de que algunos estados cambien a verde, recalcó que es importante seguir con las medidas de seguridad y abstenerse de tener contacto con mucha gente.

"Yo he corrido con mucha suerte, no me he enfermado, no me contagiado para nada, me he cuidado mucho, exageradamente, y la realidad es que no he ido a un lugar donde haya mucha gente", dijo la actriz.

Fuente: www.elimparcial.com