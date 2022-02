Así fue el homicidio que confesó Palazuelos

Ciudad de México.- El hecho ocurrió el 5 de octubre de 2001, pasadas las 10 de la mañana, en la entrada de las oficinas de la empresa Coemsa, en la Colonia San Miguel Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Palazuelos, un sujeto lo encañonó porque pretendía asaltar el lugar.

El actor le disparó con su pistola calibre .380. Otro cómplice del asaltante huyó herido, pero metros adelante falleció.

Tras el hecho, Palazuelos pidió ayuda al dueño de Coemsa, al que identificó como “Scarface”.

Arregla esto. Soy famoso; me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me chingué a un cabrón".