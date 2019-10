Así fue la presentación de Plácido Domingo en Zúrich

Madrid





El tenor español Plácido Domingo fue despedido con una ovación de varios minutos en la Ópera de Zúrich tras formar parte del elenco de 'Nabucco', de Giuseppe Verdi, en la que ha sido su primera actuación en Europa después de haber renunciado a actuar en el Metropolitan Ópera de Nueva York (Met Opera) y de haber dimitido como director general de la Ópera de los Ángeles.

Al concluir la actuación, Domingo salió en solitario a saludar al público, con la mayor parte del elenco detrás de él, tal y como se observa en vIdeos difundidos por los asistentes en redes sociales. Durante la ovación y los aplausos se llegan a escuchar varios 'bravos' y el tenor español se muestra satisfecho, haciendo reverencias tanto al público como al resto del reparto.

Una portavoz de la ópera suiza señaló recientemente a Europa Press que el teatro mantenía en cartel la actuación del tenor porque, aunque se toma el asunto "muy en serio", respeta la "presunción de inocencia".

La Ópera de Zurich argumenta que no ha recibido "ningún informe negativo", ya sea de los "confidentes" internos o de la "unidad de especialistas externos para acoso y hostigamiento", y que el cantante "no ha sido condenado por ningún tribunal", al tiempo que destaca que "las diversas investigaciones formales aún están en curso y aún no han producido ningún resultado".

De esta forma, el teatro suizo ha mantenido su postura respecto al tenor español, después de que Domingo dimitiera como director general de la Ópera de Los Ángeles el pasado 2 de octubre, y de que renunciara a volver a actuar en la Ópera de Nueva York (Met Opera), tal y como anunció a finales de septiembre.

Por su parte, también el Palau de Les Arts de València confirmó a Europa Press que mantiene en cartel la actuación de Plácido Domingo en diciembre, en alusión a la presunción de inocencia del tenor, que, tal y como señaló recientemente en rueda de prensa el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, es "un principio constitucional al que tienen derecho todos los ciudadanos".