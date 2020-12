Así luce Cindy Lou a 20 años del estreno de 'El Grinch'

Excelsior

Ciudad de México.- Aunque ya han pasado 20 años desde su estreno, El Grinch sigue siendo una de las películas más divertidas y dulces relacionadas con la Navidad.

La historia del Grinch, una criatura amargada que encuentra su espíritu navideño gracias a una pequeña llamada Cindy Lou, nos enseñó que la Navidad trata de estar con los seres amados y no solo de recibir regalos bonitos.

Pero el tiempo no pasa en vano y dos décadas han llevado a los protagonistas de esta historia por caminos muy diferentes.

A Jim Carrey, por ejemplo, lo deschabetaron un poco y lo convirtieron en un activista antivacunas.

Pero, ¿qué fue de Taylor Momsen, quien interpretó a la tierna Cindy Lou Quién? Te lo contaremos a continuación.

Cindy Lou Who fue el primer gran personaje de Taylor Momsen en la pantalla grande y lo interpretó con solo siete años.

Antes de eso solo había tenido participaciones en comerciales de tv y ccomo Honey Bee Swan en una película del 2000 titulada The Prohet's Game.

Hace poco en un live de Facebook para el sitio Today Show, Momsen contó cómo fue su experiencia haciendo a Cindy en El Grinch:

"(Cindy) Es un alma muy amable, una gran optimista y está en busca de amor genuino y sentido de comunidad y aceptación y solo trata de hacer de su mundo y de Villa Quién un mejor lugar.

"Recuerdo divertirme mucho en el set. Fue la primera vez que usé peluca en mi vida, pestañas postizas, dientes falsos. Fue como un mes de entretnamiento para ser una Quién.

Trabajar con Ron Howard y Jim Carrey fue increíble, ser parte de algo así a tan corta edad es incomparable, y que incluso ahora cada año traiga alegría y felicidad al mundo.

Es genial haber formado parte de eso."

¿Qué fue de Taylor después de El Grinch?

Después de How The Grinch Stole Christmas, Taylor siguió actuando y participó en pelíiculas como Mini Espías 2 y We Were Soldiers, e incluso audicionó para la serie de Disney Hanna Montana.

Pero, como todo sabemos, Miley Cyrus fue al elegida para el papel principal.

Su siguiente gran personaje no llegaría sino hasta 2007, cuando con 14 años se sumó al cast de Gossip Girl como Jenny Humphrey. Sin embargo, solo apareció en cuatro episodios de la cuarta temporada.

Esto debido a que en ese tiempo Momsen también incursionaba en la música y se encontraba de gira con su banda, The Pretty Reckless.

A la par de su etapa como estrella de rock, Taylor se enfocó en el modelaje y en 2010 se convirtió en protagonista de la línea de moda de Madonna y del nuevo perfume de John Galliano.

Tres años después, la actriz firmó con la agencia de modelaje NEXT Modelling Management.