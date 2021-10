Así quedó Ricky Martín tras la reacción alérgica

Ricky Martín aclaró que fue un suero vitamínico el que provocó una reacción alérgica en su cara.

Dice estar sano y con todas las líneas de expresión marcadas por su edad, 49 años.

Luego de que diera entrevistas junto a Enrique Iglesias, previo al arranque de la gira en Las Vegas, Nevada, su rostro parecía tener desfiguro, lo cual provocó todo tipo de comentarios.

Ricky Martín aclara a sus seguidores en Instagram

Estoy aquí porque creo que alguno de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, te lo juro no me he hecho nada”, dijo en sus historias de Instagram.

El boricua puntualizó que si se hubiera hecho algo, no tendría porqué esconderlo, y quizá hubiera sido mejor no haber dado la entrevista como estaba, para ver evitado esos comentarios.

“Ese día lo que sí hice fue poner un suero de multivitaminico y de ahí vino la reacción alérgica y me inflamé”, destacó.

Ricky con esta declaración, aclara todas las suposiciones que se hicieron a su alrededor, eso si, aún para ello utilizó un filtro en la famosa red social al grabarse.