Así se lleva Andrea Legarreta con las ex de su esposo

Andrea Legarreta no es celosa con las ex parejas de su esposo Erik Rubín, al contrario, hasta se lleva bien con todas las que en algún momento le robaron el corazón al cantante.

Así lo aseguró el integrante de Timbiriche, quien comentó que mantiene excelente relación con quienes tuvo un romance en el pasado.

“Yo siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas mis ex me llevo increíble, a todas las veo y las quiero y nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas.

“Hay tanto cariño entre nosotros, de hecho, Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex y yo con los ex de ella“, afirmó Erik en conferencia de prensa.

El cantante se reunió con su hija Mía para anunciar el debut de la joven de 16 años sobre los escenarios.

Raíces es el nombre del show que ofrecerán Mía y Erik, este tres de diciembre en el Centro de Espectáculos 360, en donde estarán acompañados de Chucho Rivas, Kalimba y Yahir.

“Desde pequeña siempre supe que quería ser solista, siempre ha sido un sueño no porque no quiera formar parte de un grupo, sino que yo me veo en solitario; sí es un trabajar, pero estoy emocionada de haber empezado a lado de mi papá.

“Aunque sea solista no estaré sola ya que estaré acompañada de gente talentosa que me ame y apoye y una de ellas es mi papá”, comentó Mía.

Si bien, Mía comenzó su carrera en la actuación a la edad de 10 años, en la obra de teatro Anita La Huerfanita, su verdadera pasión es el canto.

En su presentación, Mía interpretará el tema “Flecha” a dueto con Rivas, mientras que su padre hará un recorrido por sus éxitos.

“Yo, como padre sólo espero que sea feliz, la veo muy entusiasmada haciendo algo que ama, un sueño que está cumpliendo desde pequeña ya sabía lo que quería hacer. Verla dar sus primeros pasos en este medio es para mí muy gratificante.

“No es porque sea mi hija, pero ella trae en la sangre la música, lo disfruta, eso lo contagia a la gente, la alegría y hacer lo que ama”, dijo Erik.

Mía, de 16 años, aseguró que, el ser conocida actualmente como la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no es un obstáculo en su camino para convertirse en estrella, al contrario, para ella, llevar los apellidos de sus padres, lejos de ser una presión, es una ventaja y un halago.

Indicaron que, en el medio, ha habido gran recibimiento por parte del público y colegas, pero que también se han enfrentado al odio y rechazo de algunos haters, sin embargo, han sabido lidiar con ello.

“La gente siempre dudará de ti, no importa tu talento o lo que te has preparado, te criticarán, pero yo considero que no importa lo que la gente diga, sino que tú estés feliz y satisfecho con el trabajo que estás realizando“, compartió la adolescente.