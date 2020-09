Así se vería Tom Cruise como Iron Man

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Con Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Marvel pretende abrir las puertas al Multiverso de las realidades alternativas y las versiones reimaginadas de los personajes. El estudio quiere que Tom Cruise interprete a una de esas versiones de Iron Man, y los fans no han tardado en hacerse eco de la sorprendente noticia.

Antes de Robert Downey Jr. asumiera el papel de Iron Man en el MCU en 2008, Cruise era uno de los favoritos de Marvel para interpretar a Tony Stark en los años 90, cuando el proyecto aún se encontraba en manos de Fox. Ante semejante noticia, o más bien rumor, los fans no han tardado en ofrecer su propia visión de cómo luciría el protagonista de Misión Imposible con el icónico traje del Vengador.

El artista digital SPDRMNKYXIII ha combinado una escena de Iron Man en Infinit War con una fotografía de Cruise para crear la versión alternativa de Tony Stark. El traje, por supuesto, le encaja a la perfección, y el diseño incluso respeta la carismática barba en candado de Downey Jr. y Tony Stark.

Aunque la idea de volver a Iron Man en el MCU sea un sueño cumplido para los fans (pese a que no fuese Robert Downey Jr.), toca volver a recordar que, de momento, no hay nada confirmado y que todo está, todavía, en el mundo de la rumorología. Eso sí, la llegada del Multiverso abre la posibilidad a muchas teorías, especialmente las relacionadas con la presentación de nuevos personajes o el regreso de antiguos.