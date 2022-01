Asiste Kanye West a fiesta de su hija sin invitación de Kim

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Kanye West asistió este sábado al cumpleaños número cuatro de su hija Chicago, a pesar de que su expareja Kim Kardashian no lo había invitado.

El rapero agradeció a Travis Scott por darle los detalles de la fiesta y a Kylie Jenner por brindarle acceso a la celebración que se festejó en un patio trasero con temática de Barbie y LOL Surprise Doll.

"Estoy tan feliz en este momento, acabo de llegar de la fiesta de Chi", dijo West, de 44 años, en un video. "Solo tengo que agradecer a Travis Scott por enviarme la dirección y la hora y asegurarse de que pudiera pasar ese recuerdo de cumpleaños con mi hija".

En fotografías compartidas en redes sociales, el intérprete de "Runaway" vistió un conjunto de cuero completamente negro y acompañó a su hija a golpear una piñata rosa.

De acuerdo al portal Entertainment Tonight, también asistieron Khloe Kardashian junto a su hija True, la hija de Rob Kardashian, Dream, y Kourtney Kardashian con sus hijos.

"Acabo de ver a todos. Eran Kris (Jenner) y Corey (Gamble) y Kylie. Kylie me dejó entrar justo cuando llegué al lugar, porque la seguridad me detuvo una vez más cuando llegué allí", aseguró Kanye.

Cabe mencionar que, el rapero declaró anteriormente con Hollywood Unlocked que la entrada a la casa de la socialité ya la tenía bloqueada.

"A principios de esta semana, el lunes, cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta. Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder.

"Pero no quería discutir sobre eso. Así que me relajé, llevé a mis hijos a la escuela y luego me los llevé de vuelta. En ese momento, North me dijo: 'Quiero que subas y veas algo'. Y es como, 'Oh, papá no puede ir a ver algo. Papá no puede entrar'", manifestó.