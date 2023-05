Astroberto a modo cósmico

Chihuahua.- El músico y productor Alberto Ledezma, mejor conocido en el ámbito artístico como ‘Astroberto’, está promocionando su más reciente sencillo titulado “Coda”, que se desprende de su disco denominado ‘Odisea’ y ya está disponible en spotify.

El disco consta de siete canciones originales y dos covers, ha recibido una gran respuesta por parte del público y, por lo tanto, ya está trabajando en lo que será su segundo disco.

El oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, cuenta con una trayectoria musical de más de 20 años. Su pasión por la música la descubrió desde los ocho años de edad debido a que cuenta con un linaje musical, ya que, algunos de sus tíos son músicos.

COMO SURGE ‘ASTROBERTO’

En entrevista para El Diario, el músico y productor chihuahuense compartió que fue a los 22 años de edad que comenzó profesionalmente a tocar en varias agrupaciones de su natal Cuauhtémoc, Chihuahua. Fue hace tres años que inició con su propio proyecto musical, el cual lo define como rock electrónico experimental, y fue muy bien aceptado por el público.

“En los grupos en los que participaba, tocábamos rock pop para amenizar en los diferentes lugares donde nos presentábamos. A raíz de lo que vivimos con la pandemia, tuvimos que dejar de ensayar el grupo en el que yo estaba y realmente no se pudo hacer nada debido al aislamiento. Fue cuando decidí emprender mi propio proyecto musical con rock electrónico, ya que este tipo de música se presta hacerlo uno solo”, indicó.

BRINDA UN MENSAJE POSITIVO

Refirió que con su música, busca transmitir un mensaje positivo y que las redes sociales han sido fundamentales para dar a conocer su proyecto.

“Mi música ha sido presentada realmente a través de redes sociales, plataformas que me han brindado la oportunidad de dar a conocer mi música y ya he tenido la oportunidad de presentarme en vivo, y la respuesta ha sido muy positiva”

“Me gusta transmitir un mensaje positivo a través de mi música, he tratado de que todas mis canciones sean introspectivas, de hacer explorar a mi público todas sus emociones, situaciones y me gusta pensar que alguna persona que esté pasando un momento difícil le ayude en algo mi música”, expresó.

UN ESTILO CÓSMICO

Astroberto define su estilo de rock electrónico experimental, y trata de incluir en él todos los tipos de música que pueda enriquecerlo.

“A mi modo de ver, me gusta ver mi proyecto como un viaje espacial, ese es el concepto. Como cualquier viaje, no quiero que sea monótono y siempre trato de estarlo fusionando con elementos de la música como, el country, el rap, el ukelele, trato de no encasillarme”

Se caracteriza por portar una vestimenta muy original que forma parte del concepto con el cual guía a su público a un viaje cósmico.

“Todo esto es parte de un concepto y de un viaje espacial que hago, y me gusta usar la máscara porque quiero que la gente vea en mí una identidad espacial que los guía por un viaje cósmico”, puntualizó.