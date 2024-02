Asume la dirección de la CÍA de danza de la UACH

Chihuahua, Chih.- El nombramiento sigue una minuciosa selección que involucró a seis talentosos aspirantes, quienes participaron en un proceso de convocatoria que buscaba encontrar al líder ideal para dirigir los destinos artísticos de la Compañía de Danza de la UACH.

Durante el protocolo de presentación, el maestro Rivera Campos expresó que la Universidad tiene como objetivo impulsar las manifestaciones de cultura, a través de las compañías de Danza, Teatro y la OSUACH. Añadió que este equipo está compuesto por jóvenes con mucha energía y talento, el cual será reforzado con la llegada de su nuevo director, el maestro Rubén Abraham.

“Siempre quise ser algún día director de danza y regresarle a la universidad el amor y cariño que me dio, así como las bases para hacer danza profesionalmente. Porque la Compañía somos todos, compartimos una misma pasión y la gran formación que tienen dentro y fuera se verá reflejada en los escenarios”, indicó Quintero Gómez como el nuevo director de la Cía. de Danza de la UACH.

En una entrevista para El Diario de Chihuahua, compartió cómo nace el interés por la danza.

“Mi mamá fue bailarina y educadora, bailo mucho tiempo, folclor, mi papá es músico, así que siempre he traído el ritmo. Además, mi mamá me inculcó la cultura del baile y me animó a participar en los concursos. Desde mi infancia, fui muy bailador, y cuando comencé a estudiar la danza a nivel profesional fue cuando cursé el bachilleres”, contó.

El maestro Quintero Gómez, ostenta una trayectoria en el ámbito de la danza, demostrando su dedicación y habilidades excepcionales a lo largo de los años. Su nombramiento promete impulsar a la Compañía de Danza de la UACH a nuevas alturas, consolidando su posición como un referente en el ámbito artístico y cultural.

La comunidad chihuahuense y los universitarios aguardan con entusiasmo las próximas producciones y eventos bajo la dirección del Maestro Quintero Gómez, confiando en que su liderazgo otorgará una nueva dimensión de excelencia y creatividad a la Compañía de Danza de la UACH.