Asume Nepfthaly Paredes OSUACh

Chihuahua, Chih.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dará inicio la Temporada Uno en este mes y además comenzará una nueva etapa dentro de la orquesta con la nueva dirección interina, que ahora encabezará el maestro Nepfthaly Paredes Córdova, así lo dio a conocer en entrevista para El Diario.

“Agradezco la confianza que depositó en mí el rector y a las autoridades correspondientes, la oportunidad que me están dando para estar al frente de la orquesta, estoy aquí porque se llevó a cabo un proceso interno de la orquesta donde salí elegido para cumplir esta función”.

“Me siento muy honrado de haber sido elegido por mis propios compañeros y es un gran compromiso cumplir esa demanda, voy a fungir como director interino en los próximos meses y nuestra visión acerca de nuestro trabajo y todo lo que conlleva la actividad de la orquesta va encaminada desde el principio con los lineamientos que nos está marcando la nueva administración de ampliar y mejorar la oferta cultural de la universidad hacia la comunidad universitaria y poder incidir de manera positiva en la sociedad”, indicó.

Paredes Córdova es egresado de la Facultad de Artes de la UACH y tiene una vasta trayectoria musical. En el ámbito de la dirección orquestal comenzó su formación como director coral, estudió dirección de orquesta con la reconocida maestra Elena Herrera, y llegó a ser su director asistente. Fue director asistente del maestro Claudio Ordaz en la Orquesta Filarmónica de Nayarit. En 2019 participó como director musical y ejecutante en el proyecto Vivaldi en Movimiento, un espectáculo escénico multidisciplinario dentro del Festival Internacional Chihuahua.

Es director de la Banda de Selección del Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, desde el año 2000 es miembro de la Orquesta Sinfónica de la UACH, y en este mes inicia como Director Interino de la misma.

“En estos pocos días que tenemos ensayando he notado cambios en la sonoridad y sobre todo un cambio con los compañeros músicos que colaboran en hacer música. Estamos trabajando en conjunto para mejorar y más ahora que están bajo mi batuta”.

“Todo el cúmulo de experiencias que he vivido a lo largo de mi trayectoria musical me han forjado, con todos los maestros que he tenido durante mi carrera, además ser parte de la orquesta es una gran práctica, y no solo experiencias académicas, sino también en el campo laboral”, aseveró.