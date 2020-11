Atacó Eleazar Gómez a novia por rechazar matrimonio

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Eleazar Gómez golpeó a su novia Stephanie Valenzuela porque rechazó su propuesta de matrimonio.

Según la carpeta de investigación, ese fue el argumento del actor para atacar a su pareja, motivo por el cual fue llevado al Reclusorio Norte, vinculado a proceso con prisión preventiva por violencia familiar equiparada.

Después de horas de comparecencia en los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Valenzuela sostuvo que seguirá el proceso hasta el final.

"Quiero aprovechar que muchas mujeres me van a ver. Quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas. No tengan miedo de denunciar. Confío plenamente en la justicia mexicana.

"Yo voy a llevar esto por la justicia. Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia. No quiero dar más declaraciones, lo de la audiencia lo verán mis abogados", sostuvo la cantante y modelo, al salir de los tribunales, alrededor de las 17:30 horas.

Frank, hermano de la víctima, declaró en un programa de TV que intentaron sobornar a su hermana para frenar el proceso.

De acuerdo con fuentes del tribunal, el juez determinó dar prisión preventiva justificada al actor, más dos meses de investigación complementaria para terminar las indagatorias. Aún no se tiene fecha para la próxima audiencia.

Los abogados del actor de La Mexicana y el Güero se negaron a dar declaraciones.

Gómez fue detenido por agresiones físicas a su novia durante una discusión en su departamento en la alcaldía Benito Juárez.

En entrevistas en TV, Jeanette Karam y Vanessa López, ex novias de Gómez, dijeron haber sufrido maltrato del intérprete.

"Me lastimó en maneras que no se los puedo ni explicar y causó heridas muy profundas dentro de mí. Pero, durante el año y medio que estuvimos juntos, sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar", manifestó Karam.

"Como Tefy se vio, yo me llegué a ver. Si esto le pasó a Tefy estando dos meses con él, yo sólo quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir un año y medio con él", agregó.

López, por su parte, dio a conocer que vivió agresiones al finalizar su relación con el protagonista de Atrévete a Soñar, hace tres años.