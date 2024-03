Atesoran la sonrisa de 'Chabelo' con recuerdos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Amigos y colegas recuerdan como un talento inmenso y una persona extremadamente sencilla a Xavier López "Chabelo", el eterno niño de voz aguda, que vio crecer a sus "cuates" durante generaciones, y cuyo primer aniversario luctuoso se conmemora este lunes.

"Un actor entregado a un personaje, eso es lo que recuerdo de don Javier, un actor olvidándose claramente del característico personaje del que nos acordamos de él. Cuando no era Chabelo, don Javier tenía toda la madera para poder hacer lo que quisiera y le viniera en gana, hablando de actor a actor", dijo Rodrigo Murray, quien actuó con él en El Complot Mongol (2018).

"Lo recuerdo con mucho cariño, un hombre muy generoso, con una sonrisa muy franca, grandote y siempre de buen humor", agregó Murray.

Chabelo, emblema de las pantallas grande y chica en México, falleció hace a los 88 años de edad por complicaciones médicas abdominales y un choque séptico.

No se anunció algún homenaje para conmemorarlo en este aniversario y su hijo Xavier López Miranda ha expresado que no quiere dar entrevistas a la prensa.

Al momento del fallecimiento de Chabelo, se encontraban en etapas tempranas de desarrollo tanto una serie animada con el personaje como una bioserie, de las cuales no se ha tenido mayor noticia.

El actor Pepe Magaña dijo que le guarda un cariño muy especial a Chabelo, y que la palabra generosidad se queda corta para intentar describir a la fallecida estrella, pues, explicó, lo ayudó en un momento económicamente complicado de su vida.

"Fui amigo de él. Llegó al Bar Miau para sacarme de trabajar y hacer La Güereja y Algo Más (1998-2001), Chabelo fue el productor. Me brindó mucha amistad, protección, trabajo y platicamos mucho. Le debo algo muy importante.

"Durante esas etapas en las que uno se queda sin trabajo, estuve a punto de perder una propiedad, le comenté y a los tres días me habló por teléfono para decirme que fuera a su oficina en la colonia Nápoles. Llegué, me senté y me dijo 'tú no perderás esa propiedad, es tuya, tienes dinero invertido y luego vemos qué hacemos'. Sacó su chequera y me dio el dinero restante de lo que debía", recordó Magaña.

La productora Carla Estrada era amiga de Chabelo y tenía pensado trabajar con él para hacer una revista, libro o bioserie en la que contara todo lo vivido durante su trayectoria en el cine y la televisión, así como su faceta persona.

"Nos reíamos muchísimo. Una vez nos pusimos a hacer TikToks y él se desesperaba un poquito. Con Chabelo nunca existirán las despedidas porque siempre encontrábamos como disfrutar la vida. En la última etapa le decía: 'Te quiero mucho' y lo llenaba de besos, y me decía: 'Ya, ya, no me beses'. Chabelo estuvo en la vida de todos, de nosotros, en la de nuestros papás y todos", recordó.

Con En Familia con Chabelo, "El Amigo de Todos los Niños" duró 48 años al aire y obtuvo dos récords Guinness: uno por la trayectoria más extensa como conductor de un programa infantil, y el segundo por el mayor tiempo interpretando a un personaje.

"Recuerdo a Chabelo con mucho cariño porque pasé todos los domingos de mi infancia levantándome temprano para prender la tele y ver quien se ganaba las catafixias. Siempre quise ir a concursar y no se me hizo", dijo la actriz Gabriela de la Garza.