Atrapa mambo y cha cha cha a Plastilina Mosh

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Plastilina Mosh está moldeando nueva música y refrescando algunas piezas que tenían guardadas, pero ni Alejandro Rosso ni Jonaz, sus integrantes, deciden aún cómo presentar sus canciones recientes.

La dupla regiomontana de electropop, que fue la sensación hace un tiempo con éxitos como "Afroman" y "Pervert Pop Song", se ausentó de la escena musical por unos años y, tras la pandemia, regresó a tocar en directo.

Rosso comentó, en entrevista, que aunque tienen pendiente la edición del álbum Mosh & Mambo, también están puliendo detalles de nuevas composiciones, pues hay pendientes de darles toques finales.

"Está más padre el mambo, el cha cha cha, se me hacen más interesantes que el regional. El disco ya lo grabamos, ya hicimos las sesiones, pero les tenemos que 'faltar al respeto' para que salga más 'plastilinizado'", platicó el músico desde su estudio, en Monterrey.

Tras algunas presentaciones en festivales y diversos lugares en la República Mexicana entre el 2022 y 2023, el dueto, que se formó a finales de 1997, ha hecho alrededor de cinco sesiones de estudio en Nuevo León y Baja California Sur para componer canciones junto con su colega y productor, Tom Rothrock.

"Vamos a hacer un material inédito. Jonaz dijo 'vamos a hacer un EP'. A lo mejor sale o no, pero es lo que queremos, y sí, puede salir un disco.

"De hecho, tenemos un tema viejo que podríamos retomar como sencillo, nadie lo ha escuchado y no sabemos", detalló el músico.

Dijo que incluso analizan si escogen como próximo sencillo esa creación de antaño o bien se animan a dar a conocer otra composición que hicieron junto con Al Jourgensen, líder y fundador de Ministry.

"La que acabamos con Al es metalera, densa, es el 'antisencillo' más grande, y le voy a decir a Jonaz de esa canción, que ni me acuerdo el nombre, que sí podemos rescatar.

"La verdad, soy el idiota más grande para escoger sencillos. En el primer disco (Aquamosh, 1998) no quería que estuviera 'Mr. P. Mosh'. 'Nalguita' no viene en un disco porque yo dije 'no'. Y 'Castígame' (Pervert Pop Song)', yo decía que no y Jonaz decía que sí".

Por lo pronto, contó Rosso, uno de los anticipos de su nueva fase creativa es "Controlemos el Fuego", la canción que acaban de estrenar y que hicieron para la People's League Entertainment, que incluye varios grupos de futbol con diversas celebridades.

"Con la propuesta de hacerlo, veníamos con el hilo de que íbamos a sacar material. No nos agarraron desempolvando la compu y el instrumento, y fue un reto bonito.

"Está padre la idea, la liga, y lo importante fue no hacer el típico himno con los clichés, con los coros del estadio, los silbidos, la percusión brasileña. Hubo mucha libertad para hacerla: es muy futbolera, pero en primera persona, más que un himno de un directivo", dijo el músico y productor.

People's League es un proyecto desarrollado por el comentarista y ex futbolista Luis García, quien reclutó a distintos equipos que ahora lideran personalidades del entretenimiento nacional, como Paty Cantú o Poncho De Nigris.