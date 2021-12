Atrapados en sus redes

El anhelo de borrar de la mente de las personas la identidad del hombre araña, y un conjuro para cumplirlo lanzado por Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), son el eje de Spider-Man: Sin Camino a Casa, que estrena hoy.

Objeto de decenas de teorías por parte de los fans, quienes escudriñan pósters, avances y entrevistas al detalle para hallar los secretos de la historia, es la película de superhéroes más esperada del año.

Tras la salida del escenario del Iron Man de Robert Downey Jr. a pocos les quedan dudas de que Holland es el corazón y alma del Universo Cinematográfico Marvel.

Aventura de 150 minutos

El filme, que según pronósticos de analistas se convertirá en el más exitoso título hollywoodense en era pandémica, explotará el concepto de multiverso o realidades alternativas en una aventura de 150 minutos.

Peter, cuya identidad como el lanzatelarañas fue expuesta en Spider-Man: Lejos de Casa (2019), verá cómo supervillanos que combatieron a otros Spider-Man ingresan a su mundo.

Los villanos

Estarán el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe (de la trilogía de Tobey Maguire, 2002-2004), así como el Electro de Jamie Foxx y el Hombre de Arena de Thomas Haden Church (de los filmes de Andrew Garfield, 2012-2014).

"Trabajar con Jamie Foxx fue increíble. He sido un gran admirador de su trabajo por mucho tiempo. Atestiguar cómo traía de vuelta a Electro de una nueva forma, fue emocionante", relata Holland.

"Willem y Alfred, esos tipos son leyendas, sus personajes podrían ser considerados dos de los mejores supervillanos de la historia. Poder estar con ellos en el set y poder combatirlos fue un verdadero honor".

Blindaje sin precedentes

Los detalles de la trama han sido guardados con un blindaje sin precedentes por parte de la producción, cuyo rodaje tuvo lugar el año pasado en Nueva York y Atlanta.

El histrión adelanta que la película, a pesar de conservar la alegría y ligereza que ha caracterizado su versión del personaje, será distinta de las anteriores y revelará un aspecto inédito en la franquicia.

"Tiene mucho peso emocional, tiene corazón. Los fans han invertido mucho con estos personajes, Peter, MJ, Ned (Jacob Batalon), la tía May (Marisa Tomei). Es emocionante verlos atraversar algo tan complicado.

"Peter está donde siempre ha estado, sólo quiere hacer lo correcto. Honestamente, a veces a mí me gustaría que no hiciera lo correcto y que fuera algo egoista, pero él siempre pone a los demás primero. Su humildad es su mayor superpoder".

Da Holland. ¿esperanza?

No importa que los involucrados lo haya negado varias veces, los fans de Spider-Man continúan cruzando los dedos.

Debido a la fractura del multiverso, esperan, las versiones del héroe de Tobey Maguire y Andrew Garfield harán alianza con la de Tom Holland para salvar el día.

Holland suelta una frase esperanzadora cuando se le pregunta qué se puede esperar de ...Sin Camino a Casa."Todos los sueños se volverán realidad", señala.

"Recuerdo que, cuando era niño, las películas de Tobey me volaron la cabeza. No sabía que películas como ésa se podían hacer. De hecho, no existían. Fueron el inicio de una era".

"El Sorprendente Hombre-Araña, la primera que Andrew hizo, fue, por mucho tiempo, mi película favorita entre cualquiera. Uno de mis mejores amigos y yo discutíamos sobre quién era mejor, si Batman o Spider-Man... y yo siempre iba con Spider-Man por Andrew".

Tom Holland

El actor ha interpretado al trepamuros neoyorquino en seis películas en apenas cinco años (desde Capitán América: Civil War, de 2016, hasta Venom: Carnage Liberado, de 2021), y va por la séptima."Los costos del traje han sido que no puedo hacer cosas que solía hacer. Ya no puedo salir de compras solo, porque las cosas se descontrolan. Pero el precio lo pago feliz. No cambiaría nada de lo que me ha pasado", admite en entrevista el chico de 25 años.