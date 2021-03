Atrapados por el arte

Cortesía Octavio Moreno

Chihuahua.- Hoy, en el Día Internacional del Teatro, dos talentosos actores chihuahuenses Prisma Lisset Bustillos Paredes y Huber Salvador Frías Cruz; quienes actualmente cursan la Licenciatura en Teatro en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, compartieron su pasión por este arte y lo que significa para ellos.

Grandes experiencias

En entrevista para El Diario, Prisma Lisset, de 21 años de edad, compartió que sus inicios en teatro, fue a la edad de 14 años, cursa el octavo semestre de la Licenciatura en Teatro y refirió una de las grandes experiencias que le ha tocado tener en su carrera.

“Desde pequeña me llamó mucho la atención el teatro, a jugar hacer alguien más, me divertía lo lírico, el planear, los personajes, ahorita estoy ya en la carrera y a pesar que no ha sido sencillo, porque el teatro en Chihuahua es muy competitivo porque somos muy pocos, tenemos que luchar por lo poco que hay”, dijo.

“Algo que marcó de manera significativa mi carrera, es que en la Facultad de Artes siempre veía placas reveladas por funciones de obras, y siempre dije que algún día iba a tener una placa de esas y lo logré más pronto de lo que esperaba, en el año 2019, develé placa por 100 representaciones por la obra ‘Todas las noches’, de la compañía Quina Producciones, y aunque no fue por parte de la Universidad, fue de manera independiente, en ese tiempo pertenecía a esa compañía, sin duda este ha sido el mayor logro que he tenido en mi carrera hasta el día de hoy”, contó.

Bustillos Paredes, cuenta con una trayectoria de 8 años de trayectoria como actriz, ha realizado más de 16 de obras, además ha realizado diversas giras por la CDMX, Parral, Juárez, Casas Grandes, entre otros lugares y en su tiempo libre incursiona en el mundo del modelaje.

Apasionada carrera

Por su parte, Huber Salvador Frías Cruz, cursa el cuarto semestre de la misma Licenciatura, sus comienzos iniciaron a partir de los tres años de edad, desde el kinder participó en presentaciones.

“Siempre me encantó actuar frente al público en el escenario, el disfrazarme según el personaje me emocionaba demasiado, me daba una energía y hasta la fecha me llena de satisfacción ver la reacción del público”.

“Soy el primero en dedicarme al teatro en mi familia y recibo el apoyo incondicional de mis padres y mis hermanas para desempeñar esta profesión que me apasiona”, comentó.

Actualmente, Huber Salvador, de 20 años de edad, cursa la carrera de la Licenciatura en Teatro, en cuarto semestre y explicó que para él no ha sido nada complicado.

“Para mí ha sido muy fácil, ya que es lo que me gusta. Y si es lo que esperaba. He aprendido varias técnicas y mis maestros son muy profesionales”, relató. Una de las experiencias más significativas que ha vivido durante su trayectoria fue: “Cuando terminé el bachillerato, participé junto con un grupo de compañeros, un proyecto donde representé a Freddie Mercury. La emoción que sentí al interpretarlo y ver la reacción de mis compañeros, me llenó nuevamente de esa energía y de esa satisfacción que no se puede describir. Y esta experiencia me ayudó a tomar la decisión de estudiar la Licenciatura en Teatro”, afirmó.

El principal proyecto principal de Frías Cruz es terminar su carrera, además actualmente se encuentra participando en dos obras: “Poodle Terrier” y “Leonardo Dawson detective” y tiene pendiente una serie web, pero debido a la pandemia está detenida por el momento.