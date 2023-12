Atribuye Bárbara de Regil éxito en 'La Máscara' a su carisma

CDMX.- Tan intensas son las pasiones que despierta Bárbara de Regil mediáticamente que para ella no es novedad estar envuelta en polémicas, recibir críticas o convertirse en memes, lo que la ha llevado a ponerse una coraza y no mostrarse públicamente tal cual es.

Por ello la quinta temporada del programa ¿Quién es la Máscara?, del cual se coronó campeona el domingo bajo la identidad de Puercoespunk, le permitió a la protagonista de Rosario Tijeras enseñar que en realidad tiene tanto carisma como para conectar hasta con la gente que tiene mala opinión de ella.

"Fue muy divertido desprenderme tantito de que me vean la cara cuando salgo a pantalla y se enamoren de alguien externo. Me dio mucha risa ver algunos post (en redes sociales) que decían: 'si ese personaje es Bárbara de Regil, me decepciono y ya no me cae bien'. Pero abre los ojos, te caí bien, deja de ser un hater.

"Es la magia de este personaje, le di vida con una historia, pero tiene muchas cosas mías, es totalmente mis tintes, como sus chistes. Yo como él tengo el don de eructar cuando quiero, lo hice rebeldón, como yo soy en la vida real", resaltó la actriz en entrevista.

Cuando los investigadores del programa descubrieron quién estaba bajo la máscara, le aplaudieron que es la primera ganadora que no es cantante, a diferencia de otros campeones como María León, Kalimba o JNS.

Además de que la protagonista de la película Loca Por el Trabajo admitió que la música no es su fuerte, le tocó competir contra el talento de Drake Bell, Carlos Baute y Kika Edgar, entre otros, pero el carisma que demostró llevó la balanza a su favor.

"Un capítulo cuando me dijeron que me salvaban fue muy especial, ahí fui yo. Un amigo de mi mamá que estaba viendo la temporada me descubrió porque yo soy así, suelo quedarme pasmada como en ese momento.

"Ahora de parte de la gente veo mensajes de odio, pero también los de mucha gente que son de amor y me dicen: '¡Qué cool personaje hiciste, quedó bien padre!'. Eso me gusta, estuve tanto tiempo bajo ese personaje que por lo menos hay mucha gente feliz", celebró.

La protagonista de la telenovela Cabo es conocida por su fanatismo por el ejercicio y su fuerza, pero hasta ella se sintió retada físicamente por el peso del traje con el que debía salir a escena. Ella aproxima que en su conjunto el suyo pesaba 40 kilos.

A diferencia de otros participantes, De Regil afirmó que jamás se quejó, porque siempre se vio como ganadora y sentía tanta emoción que olvidaba el cansancio.

"Este proyecto no me viene a confirmar que tengo la capacidad de reinventarme, más bien Puercoespunk viene a recordarme que puedo hacer lo que me proponga. Es lo que siempre trato de decirle a los demás, que puedes hacer lo que quieras mientras te pongas las pilas para que pase", concluyó.