Atribuye Barón disculpa a presión social

Ciudad de México.- Luego de que fuera señalado por acoso sexual y pidiera perdón públicamente en Twitter por conductas inapropiadas, Efrén Barón, integrante de División Minúscula, afirmó que sus disculpas se debieron a la presión social.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el músico publicó un documento en el que explica que los señalamientos en su contra son un difamación.

"Por la presión social ejercida sobre mi persona, me he visto en la necesidad de ofrecer una disculpa; sin embargo, el movimiento #MeTooMusicosMexicanos ha difamado a una gran cantidad de compañeros, incluyéndome, bajo el anonimato o tras una red social.

"Siempre he estado a favor de la legalidad y justicia, por lo que cooperaré con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier situación al respecto".

En el escrito, aplaude que salgan a la luz casos que han vivido las víctimas, siempre y cuando sean reales y hayan sido denunciados ante la ley.

"Considero que no debemos satanizar ni hacer una cacería de brujas, el señalar a alguien o inculparlo conlleva una gran responsabilidad, y hay quienes hacen mal uso de estos espacios sin medir consecuencias".

Este domingo, el grupo División Minúscula anunció que el guitarrista fue expulsado, luego de haber sido acusado de acoso sexual.

"Con las recientes acusaciones en contra de Efrén, hemos decidido por separarlo de la banda.

"Realmente sentimos todo esto y esperamos se resuelva de la mejor manera", se publicó en el Twitter oficial de la agrupación.

En su cuenta oficial de Twitter, Barón había ofrecido este domingo disculpas y afirmó que buscaría ayuda psicológica.

"No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscare (sic) ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice".

"Quiero pedir una disculpa pública por mis acciones y conductas inapropiadas. En verdad lo lamento demasiado. Mi intención no era ejercer un tipo de violencia, pero claramente fue un error y me arrepiento mucho de haberlo hecho. @metoomusicamx".