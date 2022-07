¡Auch! Zack de la Rocha se lesiona en pleno concierto

CDMX.- El líder de la banda Rage Against the Machine, Zack de la Rocha, se lesionó la pierna durante un show el pasado 11 de julio en Chicago.

El video publicado por TMZ parece mostrar al cantante lastimándose durante la interpretación de "Bullet in the Head", del debut homónimo de Rage Against the Machine.

A medida que aumenta la energía de la melodía, se puede ver a De la Rocha saltando. Poco después, sus movimientos se vuelven mucho más moderados y se le observa cojeando mientras termina la canción.

Luego de un breve descanso, Zack de la Rocha se dirigió a la multitud: "No sé qué le pasó a mi pierna en este momento.

"Pero ¿sabes qué? Vamos a seguir con esta jodida mierda. Si tengo que arrastrarme por este escenario. Vamos a tocar para todos ustedes esta noche", detalló el portal Consequence.

Durante el video, la banda siguió con su canción "Testify" con De la Rocha dando su mayor esfuerzo mientras estaba sentado en un monitor sobre el escenario. Aunque el vocalista estuvo animado, continuó incapacitado durante el resto de la noche.

Según lo que muestra en los videos del evento, Zack intentó pararse en varios puntos, pero parecía incapaz de poner peso sobre la pierna lesionada, al terminar el evento, elementos de seguridad fueron quienes lo auxiliaron para que el artista saliera del escenario.

Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna una actualización oficial sobre la condición del intérprete de "Somos más Americanos".

La presentación en cuestión fue el segundo espectáculo de gira "Public Service Announcement" de Rage Against the Machine. La gira, originalmente estaba programada para 2020 antes de posponerse dos veces a consecuencia de la pandemia, y comenzando el 9 de julio de este 2022 en Wisconsin.