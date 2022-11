Aún dan batalla

La Revolución Mexicana ha sido el hilo conductor de cientos de películas, tanto en México como en el extranjero. En el México postrevolucionario el séptimo arte cobró gran relevancia como un medio para construir una narrativa que impulsara y sustentara el nuevo proyecto de nación. Este fenómeno originó la llamada “Época de Oro” del cine mexicano

Este movimiento icónico e histórico es parte de la cultura nacional. De los cineastas que más destacaron por sus filmaciones en vivo y directo desde batalla fueron el documentalista Salvador Toscano, Enrique Rosas, Mutual Film Corporation y los hermanos Ávila: Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos.

En 1938 bajo la dirección de Guillermo Hernández y Mario de Lara filmaron la pelicula ‘La Adelita‘, una joven que se une al ejército revolucionario de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana.

El secreto mejor guardado del levantamiento armado fue que un grupo de mujeres llamadas las ‘Adelitas’ o soldadoras que curaban a los hombres que quedaban heridos. Además, les pedían preparar un fusil, preparar comida o cualquier otra actividades que sugiera durante la Revolución Mexicana.

Su importante labor inspiró tambien la creación de la película ‘Viva la soldadera’ del director Miguel Contreras Torres, cinta en la que participó Flor Silvestre, Carlos Rivas, Andrés Soler y Armando Silvestre.

El Indio Fernández

En una época en la que el cine mexicano contemporáneo es aclamado a nivel internacional, no es una sorpresa que las generaciones presentes de creadores cinematográficos provengan de un larga estirpe de realizadores fuera de serie. Hijo de un general revolucionario y una indígena kikapú, Fernández conocido también como "el Indio" fue uno de los más grandes protagonistas de lo que se conoce como Época de oro del cine mexicano.

Del campo mexicano a Hollywood

Las películas sobre la Revolución Mexicana no fueron exclusivas de México. También se filmaron un gran número en Estados Unidos e Italia. Muchos de estos filmes reprodujeron el popular estilo western. Quizá la más importante de estas fue ¡Viva Zapata! obra biográfica, protagonizada por el mismísimo Marlon Brando en 1952 y producida por la Twenty Century Fox. Dicho filme obtuvo numerosos premios, entre ellos, un Oscar.

