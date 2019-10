Aún en duelo, vuelve Manterola a cantar

Ciudad de México.- Patricia Manterola abraza cada momento de su vida.

Con sentimientos encontrados, la cantante regresa al medio musical luego de la muerte de su padre Jorge Manuel, ocurrido el 3 de octubre, casi al mismo tiempo del éxito obtenido tras su participación en un programa de televisión.

"Tengo muchas herramientas espirituales que me han ayudado a pasar este proceso un poquito mejor, pero es un proceso y no estoy negándolo, lo estoy abrazando, de un día estar enojada, otro triste y llorar, cambiar a ser feliz.

"Tampoco puedo negar que la vida y el universo mismo me mandaron al mismo tiempo dos polos opuestos de emociones intensas; una con la pérdida de mi papito y otra el éxito de La Máscara y lanzando mi sencillo", afirmó Manterola en entrevista.

La pérdida no sólo afectó a la actriz, sino a sus hijos Luca, Matteo y Alesso, quienes para recordar a su abuelito reproducen los audios de voz que se mandaban en llamadas por internet.

"Ellos (sus niños) desde que nacieron, mi esposo (Forrest) y yo les hemos inculcado que somos luz y espíritu que pasa por este cuerpo y tiene una caducidad.

"Cada que les explicamos a nuestros niños sobre el tema de la muerte es simplemente una transición en la que dejas tu cuerpo, pero tu ser, tu espíritu, se mantienen y se regresan al universo, así estamos conectados", expresó.

La intérprete lanzó su sencillo "Leyenda" como agradecimiento al público que la apoyó en el reality ¿Quién es la Máscara?, donde se disfrazó de Lechuza.

"Leyenda" describe la historia de una mujer empoderada que no tiene temor a expresar sus deseos sexuales, todo dentro de un ritmo pop urbano.

"Es un tema sumamente actual, de empoderamiento femenino. Habla de una mujer que le gusta que la seduzcan y dice qué es lo que quiere en el ámbito sexual, lo sabe pedir, obviamente todo con un lenguaje tan fino, una línea sensual y no agresiva", sostuvo.